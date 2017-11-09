焦点：中国金融监管新框架能否打破监管协调难落实的窘境？

作者 李铮

资料图片：2016年3月，上海浦东陆家嘴金融区对面外滩的行人。REUTERS/Aly Song

路透上海11月9日 - 在决策层多次强调要牢牢守住系统性金融风险底线和一系列市场风波之后，中国金融业纵深发展的监管问题终于尘埃落定，国务院金融稳定发展委员会日前正式成立，金融综合监管开启新时期。

尽管成立金稳会的现实必要性已无需再论证，但立足于金稳会的监管协调机制如何有效运作并切实补齐监管短板，及厘清与地方监管的关系等等，官方披露的现有信息尚未给出清晰的政策方向，这些具体的问题均有待进一步明确。

“从7月中旬全国金融工作会议提出成立到现在花了将近四个月时间，酝酿过程比较长，这不是按理想化方式去配置而一定是各方博弈妥协的结果，(金稳会)规格似乎是低了一些，而由分管金融副总理马凯协调一行三会事务可能是一个过渡性安排。”一位资深政策研究人士对路透称。

他并表示，现在的职能表述都比较笼统，具体的政策需要明确了才能判断力度有多大，比如协调货币政策与金融监管相关事项实际上就是央行与三会（银监会、证监会和保监会）怎么协调，而协调金融政策和财政政策、产业政策，难度可能就大一些。

根据新华社报导，作为国务院统筹协调金融稳定和改革发展重大问题的议事协调机构，国务院金融稳定发展委员会有五方面主要职责：一是落实党中央、国务院关于金融工作的决策部署；二是审议金融业改革发展重大规划；三是统筹金融改革发展与监管，协调货币政策与金融监管相关事项，统筹协调金融监管重大事项，协调金融政策与相关财政政策、产业政策等。

四是分析研判国际国内金融形势，做好国际金融风险应对，研究系统性金融风险防范处置和维护金融稳定重大政策；五是指导地方金融改革发展与监管，对金融管理部门和地方政府进行业务监督和履职问责等。

考虑到以往的历史，业内对金稳会协调效果存在不确定性的担忧不无道理。以往并非没有统筹监管协调的先例，早在2004年，三会就建立了监管联席会议机制；而2013年钱荒发生不久，国务院便批复了建立由中国央行牵头的金融监管协调部际联席会议制度，试图使之起到协调各方，防范风险的作用。但由于缺少深层次的融合，都无法起到很好的跨部门协调，这在近两年发生的跨市场跨行业风险事件中已充分暴露。

不过，当前所处的国际国内经济金融环境都已大不相同，可以说形势更为复杂严峻，同时，中国决策层对金融风险的重视程度亦不可同日而语。

国家主席习近平在第五次金融工作会议上明确要求，要落实金融监管部门监管职责，强化监管问责，形成有风险没有及时发现就是失职、发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃监管氛围。毫无疑问，这对监管部门是严峻的考验，而在失职与渎职之间，是对风险监管全覆盖的要求。

**职责任务重大，诸多难题待解**

处于迫在眉睫既要防黑天鹅又要防灰犀牛的金融风险易发高发期，金稳会职责任务的重要性是不言而喻的。伴随着近年来大资管时代的到来，混业经营模式不可逆转，而影子银行、各类地方性资产交易平台等交叉性金融产品名目繁多，监管部门要实施功能监管与穿透式监管存不少挑战。

根据金融工作会议的要求， 强化金融监管的专业性、统一性、穿透性，所有金融业务都要纳入监管，这就意味着，除了有效的监管协调外，有必要清晰界定对相关业务与产品的监管边界。

市场普遍预期，金稳会成立后，包括备受关注的大资管业务管理办法等影响涉及跨市场跨机构业务的监管政策会陆续落地。如何协调货币政策与金融监管相关事项，确保重要政策出台不造成市场大幅波动继而影响金融稳定压力也不小。

一家银行高管对路透表示，上半年市场不少声音讨论问题是“政策过头了，经济不行了，要转向(松)，十九大后局势稳定了是不是该松松了”，但实际上从各方面表态来看，以后政策恐怕并不会松，甚至相对来说上半场是稳杠杆而非降杠杆，真正降杠杆更严厉的储备措施陆陆续续会出台。

“央行最近在公开市场的操作就很讨巧，不松也不紧实际上就是紧，未来如果政策更严央行必须要配合做一些动作，没有更严格就可以收得紧一些，总之是为未来政策留一些空间，一些大政策落地对市场到底会造成多大影响，大家都没有判断。”他说。

在该高管看来，不能对政策放松抱有有太大幻想，“对政府来说能容忍的度，可以说只要不影响到政局的稳定，实际上在其他方面是可以放弃一些东西，这并不是纯经济可以分析的”。

另一个备受关注的问题是中央与地方如何协调。落实中央要求全国各地金融监管部门加挂地方金融监管局牌子，目前江苏、深圳、山东等地已经开始了相关工作。

一位地方央行人士向路透表示了这样的疑问：央行正在试点撤掉大区分行体制，要求在年底前完成机构改革，恢复省分行体制，同时，中央要求全国各地金融监管部门加挂地方金融监管局牌子，未来地方央行和金管局包括三会机构会不会也有协调，如何协调？

有了解政策的权威人士告诉路透，在这一问题上，总体的安排是中央统一规则，权限都交给地方，“你审批，你监管，你担责，同时金稳会还要对地方的金融局、金融办、金融厅进行监管，与地方一行三局形成错位。”(完)