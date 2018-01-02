焦点：全流通试点给H股添上涨动力 投资者憧憬港版股权分置改革行情

路透上海1月2日 - 新年伊始，大中华区股市周二迎来开门红，恒生国企指数.HSCE成为今日上涨的“急先锋”。上周五刚宣布的H股全流通试点消息成为港股发动升势的导火索，投资者憧憬港版股权分置改革行情来临。

资料图片：2016年6月，香港，港交所楼前飘扬的公司旗、中国国旗和香港特区旗帜。REUTERS/Bobby Yip

H股的全流通，理论上会给香港股市带来潜在的扩容压力。但作为一个机构为主的国际性股市，资金面并不需要过分担忧。分析师指出，投资者更为看好H股全流通后所带来的内资上市公司治理提升以及股票流动性进一步改善，这无疑将提高H股对机构投资者的吸引力，H股将获得新的上涨动力。

中泰国际分析师徐博认为，目前阶段，中国公司对于外国投资者而言，吸引力相当大,H股全流通政策将有利于其股价表现。

“和以前相比，外资可以买到更多的股票,...他们的参与能力增强了。”他说，通过增加持股，外资对于中国产业及中国企业将有更多的投资机会。

高盛(GS.N)中国合作伙伴--高华证券最新报告指出，H股全流通的影响，可参照A股市场2005-2007年股权分置改革。

“虽然H股全流通规模较小，但其本质上与2005-07年的A股股权分置改革高度相似。”报告指出。

2005年起推进的股权分置改革将A股的未上市国有股转换为上市股票，这一政策对A股市场的发展产生了深远影响。随着股权分置改革的逐渐推进，A股展开一波为时两年的牛市，沪综指亦在2007年10月创下6,124点的历史新高。

中国证监会新闻发言人常德鹏上周五表示，证监会决定开展H股全流通试点，试点企业不超过三家，“全流通”试点仅限于原股东减持和增持本公司H股。

香港恒生指数.HSI周二创下十年来新高，收报30,515.31点，涨1.99%；恒生国企指数则收升3.1%。受港股市场影响及国内资金面改善，沪综指.SSEC周二收升1.2%至逾一个月新高，并创逾四个月最大单日涨幅。

**H股全流通将带来连锁反应**

私募基金少数派投资董事总经理周良认为，目前H股公司境内大股东所持H股不能流通，这就使这些大股东不太关注H股的股价表现。但一旦H股可流通，这些大股东将更为关注公司市值，公司治理亦将更趋完善。

高华证券报告认为，H股全流通的最直接影响是长时期内香港自由流通股市值或将因为这些新增上市股票而增长。

报告测算，249家发行H股的内地企业，其未流通内资股市值总计2.6万亿港元，相当于港股流通股市值的8%。

不过报告亦指出，大陆监管当局预计将谨慎控制执行步伐，以限制该新政对港股市场供需格局和跨境资本流动造成短期冲击。

证监会新闻发言人常德鹏上周五强调，H股全流通试点将坚持积极稳妥、循序渐进的原则，以成熟一家推出一家的方式推进。符合试点条件但未纳入本次试点的企业，后续将在全流通推广工作中再予以统筹考虑。

不仅是对存量H股产生深远影响，在当前A股公司大股东减持受到严格限制的情况下，H股全流通预期无疑将给拟上市公司在权衡A股或H股上市时，带来新的筹码。

“相比A股IPO，内地企业将更有意愿申请H股IPO。因为在H股全流通政策推出后，股东所持有的内资股可以在香港市场交易。”高华证券报告称。（完）