焦点：陆资显露头角成港股牛市推手 “北水南下”潮近期难断流

路透上海11月14日 - 相对于中国A股市场的不温不火，港股今年来牛气冲天，近日并创出10年来新高，源源不断南下的内地资金成为港股牛市的重要推手。

资料图片：2016年6月，香港证交所外飘扬的港交所旗、中国国旗和香港特区旗。REUTERS/Bobby Yip

分析人士认为，尽管今年来香港恒生指数.HSI已涨逾三成，但目前其估值仍属合理，未来一个阶段港股继续上涨的逻辑没有变化，因此内地资金南下大潮暂时不会停歇，而内资在港股市场的话语权也有望继续稳步提升。

“内地资金喜欢追涨，只要港股表现好，就会有更多的资金来港。明年只要股市不转熊，很多资金还会南下。”招银国际研究部策略分析师苏沛丰表示。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺指出，由于港股市场赚钱效应明显，表现优秀的沪港通基金对于机构和散户的吸引力较大，近期沪港通基金正在加速扩容。

10月以来，内地的沪港通公募基金已累计完成111亿元人民币的募集和申购，其中新发行的嘉实价值基金六日内完成66亿元的首募；而三年开放一次申购赎回的东方红睿玺灵活配置混合型基金近日开放申购，限额为20亿元，但一天的申购额就高达178亿元，只能采取比例配售，配售比例低至11.22%。

沪港深基金也正成为今年来的热门品类。中国证监会披露的公募基金审批最新进程中，至少有50只沪港深基金已递交申报材料。而目前已成立的20多只沪港深基金，今年来多数取得超过三成的投资回报，其中东方红沪港深混合基金今年来收益高达63.5%。

有业内人士指出，港股通机制让内地资本批量化流向H股这个价值洼地，同时其对港股市场的影响，潜移默化地令中国资产在全球的配置地位提升了，这对正在逐外对开放的A股市场亦是一利好因素。

**涓涓细流，终成大河**

透过沪港通和深港通南下，已成为近期内地资金投资港股的主渠道。根据沪深证交所数据统计后发现，自2014年11月开通沪港通以来，三年来透过这两个渠道南下的资金合计超过5,835亿元。

“内资一直是正流入，每天量不是很多，但累计下来还是很多的，这对于推高港股估值是有帮助的。”苏沛丰表示。

以沪港通为例，今年以来每天平均净流入量在10亿元上下，不过上周开始放量，日平均净流入达21.2亿元，是之前均值的两倍。

高挺指出，近期新成立或扩募的沪港通基金不少，基本都在上周完成申购，正逐步进入建仓期，或许这是近期南向资金加速的原因之一。

英皇证券研究总监陈锦兴表示，内地资金主要是寻找估值低、业绩好的港股，除了内地较熟悉的国企股，他们喜欢的股票还包括腾讯(0700.HK)为代表的科技股、赌博业股、内地房产股等。

他说，三年前内地资金的每日成交仅占港股总成交的1%，而目前已提高到10%以上。内地资金持续买入在港上市的内地银行股和房地产股，令这些个股走势相当坚挺，终于在向来由外资主导的港股市场上发出了自己的声音。

苏沛丰指出，内房股今年来出现的价值重估，明显是内地资金在发力。本来外资及香港投资者对内房股更多关注其负债和风险，价值有些低估，但内地投资者更为关心其成长性，持续买盘使内房股成为今年的明星股。

“目前传统大蓝筹股，外资投行的影响力更大；但在中小市值股，内地资金的影响力较大。”他说。

博时基金股票投资部国际组投资总监张溪冈提到，目前中资作为港股市场的主要增量，对港股的估值定价起到了明显作用。虽然现在中资占比仍然不算高，但未来10年、20年会发生很大变化，很可能中资占比会超过外资；港股的定价权最终会由中资和外资共同决定。

**港股泡沫？**

随着恒生指数逼近3万点，有关港股是否存在泡沫的争论也在升温。

不过张溪冈并不担心目前港股估值过高。他指出，港股总体市盈率以2018年预测业绩计，现在是12倍左右，相当于历史平均水平，并不算贵；港股估值在全球范围内偏低，仍有较好的投资价值。

“牛市从来不会只涨到平均估值水平就结束，而是会超出中枢，最终形成泡沫而破裂。目前港股远没有到大量泡沫的阶段。”他说。

他认为，港股的牛市仍将持续，并可望再创新高。资金面在北水南下的支撑下相当充裕，外资也对中国经济变得更加乐观，投资者不断追逐市场热点以及业绩良好的公司。虽然海外资金正在不断提高对港股的配置比例，但相对基准仍然明显低配，还有提升空间。

私募基金少数派董事总经理周良表示，中国股票市场过去一直不属于全球主流资本市场，国际投资者在中国股票资产上的配置比例一直比较低，中国资产也一直被国际机构投资者给予低估值。

他认为，随着全球政治经济格局的变化以及中国市场的不断发展壮大，全球资金必将流向H股这个被低配和被低估的洼地，这是配置中国核心资产大趋势下的一个表现。

他举例称，目前美国富国银行(WFC.N)的市净率在1.4-1.5倍，中国的银行股才一倍出头，“内资银行股目前还是低估的，这个（价值重估）过程可能很漫长，大概需要三至五年。”（完）