焦点：中国“拆弹”金融不良资产风险 周期性处置浪潮涌动

作者 李铮

路透上海2月23日 - 中国金融监管延续高压态势，金融不良资产正处于周期性高峰，商业银行尤其是不少中小银行此前通过表外和各种渠道掩盖隐藏的不良资产今年将继续大规模暴露；同时，信托、券商资管和基金公司等非银机构的问题债权也明显增多，市场容量继续扩大。

尽管围绕着到底谁吹大了不良资产市场泡沫，以及资产包价格会继续攀升还是有望回落等讨论依旧热闹且存不同声音，但很显然，今年靠“左手买、右手卖”的转手逻辑获取利润恐怕是越来越难了，练内功吃“专业饭”而非投机将考验火热市场的每一位参与者。

知情人士透露，中国金融监管部门正在全面摸底和统计当前不良资产规模，以制定准确应对风险的方案，“问题非常的复杂，现在还是在算账，要沙盘推演，到最后总是要处置，...按照上轮经验，是需要拿出一些真金白银处置不良资产，这是最后的阶段。”

一家外资银行保全部主管认为，随着银监会陆续派检查队入驻各家银行，不良资产会藏无可藏、躲无可躲，还是会大量增加；地方银监局也是心慌慌，查不出来是他们的问题，所以应该说不良资产的供给还是要多。

“3.4万亿元人民币的关注类贷款，其实都是不良的仓库。”在该主管看来，此类贷款至少有三分之一会迁移到不良贷款类中，且三农带头的农商银行、农信社和村镇银行暴露的不良资产可能最多，可以说，今年是更大的不良资产处置年。

银监会上月部署下一步十大重点工作，第一项便明确表态，要建立联合授信和债权人委员会两项机制，加快不良贷款处置速度。数据显示，2017年末，商业银行不良贷款余额1.71万亿元，不良贷款率1.74%；关注类贷款余额3.41万亿元，关注类贷款率3.49%。

国家金融与发展实验室理事长李扬指出，今后一个时期中国实体经济的主要风险，将集中体现为经济增长速度下滑，产能过剩、企业困难加剧等。与之对应，主要金融风险将集中体现为杠杆率攀升、债务负担加重和不良资产增加。因此，以处理不良资产为抓手，稳步“去杠杆”，成为今后一段时期金融工作的中心任务。

银监会强化监管遏制风险蔓延从罚单上便可窥见一斑。以浦发银行(600000.SS)为例，该行成都分行为掩盖不良贷款，向1,493个空壳企业授信775亿元，换取相关企业出资承担该行不良贷款，被四川银监局查处并开出4.62亿元巨额罚单。

**不可小觑的交易风险**

不良资产商业模式大体上可以分为三类：一是靠折扣收益，买得早买得低，即价格优势；二是处置能力，把法律问题清理干净；三是运营能力，比如把原来值一块钱的东西可以运转成超过一块钱，所谓的价值提升。

不管是传统资产包，单向资产重整还是违约债券，都是市场人士共同看到的机会；但资产包价格总体居高不下，意味着过去靠低买高卖的转手赚钱逻辑基本不再具备现实基础。

长城资产江苏分公司协同金融部副总王海员就判断，仅从需求侧因素来看，今年不良资产包一级市场价格不会下降，甚至有较大可能继续走高，因为监管政策在引导四大AMC（资产管理公司）收缩类信贷业务、聚焦不良主业，行业竞争的态势将进一步被强化。

他并指出，根据2017年底《金融资产管理公司资本管理办法（试行）》，因为类信贷、股权类业务资本消耗较大，而不良资产包收购的风险权重只有50%导致资本消耗较少，包括围绕不良资产的债转股、实质性重组业务，资本消耗都远少于固收类业务，在面临资本充足率压力的情况下，四大AMC势必集中力量到不良资产类业务上。

据路透了解，过去两年不少非持牌机构买的资产包都处于“养着”并未处置的状态，而且有机构已经出现亏损，相关的风险不可小觑。

对于四大AMC来说，批量买包暂不处置或者转售有着天然的资金成本相对较低等政策优势，但不良资产市场的大多数参与者都是募资加杠杆，一旦到期兑付不了，其持有的资产包就极易形成二次不良。

谈及去年市场的火爆，上海一位从事不良资产处置十余年的行业资深人士直言，“可能是部分区域市场已经非理性了，已经超出我的认知逻辑了，超出我的所有经验了，因为我觉得要么我是疯子别人是疯子，反正总归有一个是疯的，这个市场不具有投资价值了。”

某四大AMC华东一主管在回忆去年的一笔交易时亦感慨道，“买我这个包100%赚不到钱，我都搞不清楚为什么要买？再扣掉服务费各种，除非就是天下掉馅饼，这怎么可能？全世界都是瞎子，上帝就是借我借我一双慧眼，就借给你了，其他人都是瞎子？”

信达资产金融机构业务部前副总经理胡雪梅表示，现在很多人看的是转手的逻辑，“要有敬畏之心，这个行业是一个专业的行业，做得不好就是会亏的。利润空间越来越窄，价格也越来越高，但是总体资产质量也越来越高。”(完)