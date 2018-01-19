焦点：中国出台成品油税务新规 调油商和独立炼厂将承受压力

路透北京/新加坡1月17日 - 中国出台税务新规将填补之前的漏洞，调油商和独立炼油商将会受到影响。据称此前一些调油商和独立炼厂借助上述漏洞在销售成品油时逃避消费税。

新规解决了中国国有石油公司长期以来抱怨的问题，它们称民营炼厂和调油商通过避税提供更低的价格，抢夺市场份额。提高这些企业的纳税合规度，或将减少民营炼厂和调油商的利润。

中国国家税务总局上周在政策文件中称，从3月1日开始，所有成品油发票均须通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块开具。

对五位炼厂和油品销售高管的访问显示，新规是中央政府为打击独立炼厂和调油商非法倒卖发票和逃税等行为，所采取的最切实的措施。

“国税局希望这能杜绝发票骗税的现象，调油商和独立炼厂利用这个手段来逃税，并以折价销售产品，”咨询公司Energy Aspects的分析师Michal Meidan说道。

中国对汽油和柴油征收的消费税分别在每桶38美元和29美元左右。新规还覆盖了航油、石脑油、润滑油和燃料油等其它油品。

据说调油商进口不征税的调油料。其中包括用于提高汽油辛烷含量的混合芳烃，以及类似柴油的轻循环油。

据称这些公司出售与汽油调和的混合芳烃，或有部分柴油的轻循环油，并使用从黑市购买的发票。发票显示全部是芳烃或轻循环油，而不是燃料。这样，因为避免了缴税，产品可以低价出售。

“这项政策将对市场各方产生重大影响，不仅是中国的调和油厂家，还有新加坡的调和原料供应商，”广东一个调和油厂家的资深交易员表示。“调和油厂家不一定会就此阵亡，但利润肯定大幅缩窄。一些厂家或许被迫业务转型或推陈出新。”

据两名熟悉市场情况的交易员，中国每年这两种产品的总进口量为2,000万吨。

据一位船运消息人士，本周买家加大了对新加坡供应的混合芳烃的下单，在3月之前到货。

中石油一位燃料部经理表示，新的发票系统可通过追踪产品代码和数量来跟踪每笔燃料交易，以此确定是否已经支付消费税。

“这将给调油厂家构成巨大打击，可遏制非法交易发票源头，或者导致这些发票的成本非常高昂，”山东隆众信息技术有限公司分析师李彦表示。山东是中国独立炼厂最为集中的地区。

独立炼厂也预计新规将导致他们的利润率下滑。据称这些厂商之前将汽油和柴油以变压器油或工业白油等其他产品为名变相出售，以此来避税。

“长期来说，超高利润率时期将宣告终结，”山东东营一家独立炼厂的经理表示。

(完)