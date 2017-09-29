焦点：中国境外并购交易料将回暖 因资本外流限制有望放松

路透香港9月29日 - 几笔大买卖之后，中国第三季度海外并购交易总额实现大幅增长，交易师预计这种势头会持续下去，因为经济基本面的复苏减弱了限制资本外流的必要性。

汤森路透周五公布的数据显示，今年截至9月底，亚太地区最活跃买家的海外并购交易总额1,180亿美元，而其中将近一半都是过去三个月宣布的交易。

但这一规模比2016年同期下降29%，2016年并购交易总额达到创纪录的2,210亿美元，钱花在了购买电影制片厂和足球俱乐部等各类资产上。这种买买买的势头太猛，中国政府只得开始限制海外交易，以阻止巨量资金外流破坏人民币汇率稳定。

人民币是稳住了，中国外储规模又上去了。中国也在鼓励那些支持一带一路的交易，希望缔造一个现代丝绸之路式的国际贸易网络。

银行人士和交易商告诉路透，正因如此，投资者在寻求并购交易，期待中国政府放宽对海外并购活动的限制。

“整个夏季，我们平均每周都有一桩新交易要察看。我以前从未见过这种情况，”私募股权公司春华资本集团主席胡祖六说道。

“现在汇率已企稳。人民币升值了。还有一带一路倡议。如果继续资本管制，那要如何实现长期目标呢？”

遏制海外交易活动的措施分为多步。其中一步是，6月时中国银监会要求各家银行检视各自的业务风险，排查多家企业集团的海外并购活动。

此举导致并购交易活动下滑。汤森路透数据显示，1-9月亚太地区已宣布的并购交易总额降至7,540亿美元。

但银行人士称，近几个月中国的海外并购活动已开始回暖，其中多桩交易都与一带一路倡议相关。

“如果收购目标是同一行业、同一领域，理由也简单明了，价值也合理，那么我还未看到有(中国实体)不能达成交易，”摩根大通亚太并购部联席主管Kerwin Clayton表示。

银行业者称，资本管制可能妨碍了数十亿美元计的交易，但规模在5-10亿美元之间的交易仍被认为可以实现。

“在交易规模方面，今年的最佳水准是10亿美元左右，”瑞银亚洲并购部主管Samson Lo表示。“国有企业以及财团可以努力完成规模更大的交易。”

一个财团在7月敲定了今年迄今该地区最大的一笔交易，以116亿美元收购了新加坡仓储运营业者普洛斯公司(GLPL.SI)。

银行业者和律师表示，投资者在等待中国下月召开的十九大，以研判政府有关境外投资的政策。

“十九大可能让大家有机会洞悉当局对并购的立场以及当局将继续关注哪些行业，“Lo说。(完)