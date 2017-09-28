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焦点：北京冬季治霾战即将打响 中国钢厂削减订单早做准备
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2017年9月28日 / 上午9点57分 / 20 天前

焦点：北京冬季治霾战即将打响 中国钢厂削减订单早做准备

2 分钟阅读

资料图片：2017年2月，河北武安一家钢铁厂。REUTERS/Thomas Peter

路透青岛9月28日 - 企业高管们表示，中国钢厂正在纷纷减少订单、限制铁矿石购买、并准备面对营收减少局面。北京冬季治霾行动加码，中国政府命令北部地区工厂今冬将产出减少一半。

中国政府要求28个北方城市，包括钢铁生产大省河北省的部分城市，在11月至3月期间治理严重的大气污染。

中国第二大钢铁制造商--河钢集团副总经理刘键向路透称，“我们已经提前做了一些准备，譬如我们已经减少了接单数量，”刘键本周在青岛参加中国钢铁工业协会组织的一个会议间隙称。

其他比较激进的举措方面，驻杭州的一位铁矿石贸易商称，其公司已经清理了库存，因预计价格将大跌。冬季建筑活动减少，钢铁和其他重金属的需求往往也会放缓。

许多企业高管表示，在距离减产规定开始实施仅剩几周之际，他们仍不确定各个城市将如何执行北京的限产令。

但全球最大钢铁生产国中国的许多钢厂纷纷采取措施迎接寒冬，这个现实恐怕将使全球钢铁市场大受打击。

随着冬季期间需求放缓的疑虑升高，中国的铁矿石、焦碳及焦煤市场本周已重挫至熊市领域，过去一个月跌幅超过20%。大连商品交易所铁矿石期货主力合约DCIOcv1周四下挫逾3%，至每吨449元人民币，创两个半月最低。

**“疯狂减产”**

过去几个月中国钢企的钢铁产量创下纪录高位，企图弥补即将到来的减产冲击。数十家无法符合环保标准的较小型民间钢厂，已经遭到关闭。

国投安信期货研究院黑色首席分析师曹颖指出，如果受到限制的28个城市全部减产50%，则将减少约4,567万吨粗钢产量。这相当于中国2016年产量的近6%。

曹颖表示，铁矿石需求将减少7,765万吨，相当于中国去年进口量的近8%。

全球第四大铁矿石生产商--澳洲Fortescue Metals Group (FMG.AX)预计，来自邯郸、唐山和河北其他地方以及天津的铁矿石需求将下降。

“邯郸、天津、唐山这些地区肯定会受到影响，”FMG总裁潘纳威(Neville Power)在青岛会议上接受采访时表示，“他们不得不减少购买量。”

但潘纳威还表示，该国不在限制范围内地区的需求有望缓冲掉对FMG业务的影响。

外国同业竞争对手对北京的这项计划困惑不解。

“按我们的标准，50%的减产简直就是疯了，”日本新日铁住金(5401.T)执行总监Kazuo Tanimizu在出席青岛会议时告诉路透。

“如果我们减产50%，公司就该亏钱了，”他表示，“(但)对中国来说，人民的健康更重要，这就是传达出的信息。”新日铁住金在中国并不运营任何工厂。

图表：被强制减产前夕中国钢铁及铁矿石公司削减订单 tmsnrt.rs/2ybld3J (完)

编译 许娜/蔡美珍/刘秀红；审校 张涛/孙茉莉/高琦

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