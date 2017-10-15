焦点：中国9月信贷超预期M2年内首反弹 经济增长目标无虞政策料续稳

路透上海10月14日 - 中国9月新增信贷和社会融资规模等数据向好，M2增速也年内首次出现反弹。业内人士称，未来经济增长仍存压力，但完成全年目标已无虞。目前还需防控影子银行和房地产泡沫等风险，加之美国可能加息缩表，因此即使此前出台定向降准，也未改变货币政策稳健中性基调。

资料图片：2016年3月，北京，一家商业银行的柜员使用点钞机清点人民币钞票。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

他们并认为，9月表外融资中，委托贷款和信托贷款再度明显回升值得关注；另外，在货币紧平衡、金融监管持续背景下，银行超储率处于历史低位，银行创造货币能力受限。当月M2增速虽有反弹，但未来仍将低位运行。

“当前央行仍在‘削峰填谷’，DR007(存款类机构七天回购利率)仍在2.8%-2.9%附近，货币政策依然是中性态度。在国内地产泡沫严重、美国加息缩表的背景下，央行政策也不具备大幅放水空间。”海通证券宏观分析师姜超在最新数据点评中指出。

他表示，央行此前对普惠金融领域实施定向降准，仅是对原有定向降准政策的替代，释放流动性规模非常有限，且需到2018年初才能释放出来，届时正值元旦、春节资金偏紧时期，远水难解近渴。

中国央行周六公布，9月新增人民币贷款1.27万亿元，高于此前路透1.1万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长9.2%，亦高于路透调查中值8.9%。另外，9月社会融资规模增量为1.82万亿元，比上年同期多1,084亿元。

十一长假前中国央行宣布，将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点。央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩也认为，三季度中国GDP同比增速有望保持在6.8%以上，货币政策没有更加宽松必要，“9月底的这个定向降准，我觉得只是缓解市场压力的一种缓冲手段。在这样的一个信贷增速下，再要求央行放松货币政策其实不太合理。”

央行行长周小川最新表示，多项指标显示近期中国经济增长稳中向好，去杠杆取得初步效果；将继续实行积极财政政策和稳健货币政策，并不断综合施策，补短板、去杠杆、警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险。

本月稍早，国家统计局局长宁吉喆在国新办发布会称，今年9月31个大城市城镇调查失业率为4.83%，为2012年以来最低，就业持续扩大；中国经济今年实现6.5%左右的预期增长目标没有任何问题，甚至会更好。

中国月度新增贷款和M2增速图表 tmsnrt.rs/2xG98DA

**中长贷仍旺，M2将继续低位运行**

从信贷数据来看，无论是居民还是企业，中长贷需求继续旺盛，尤其是居民加杠杆速度依然迅猛。而终结连续四个月创新低走势并年内首次反弹的M2增速，则依旧难改低位运行趋势。

表外融资中，委托贷款和信托贷款再度明显回升，这可能与房企融资受限，现金回笼慢，转为寻求其他方式有关。

财通基金固收分析师郑良海称，中长贷需求旺盛，其中居民主要是受棚改货币化和三四线房地产去库存集中释放房地产融资需求，企业则与供给侧改革下中上游改善、出口好转、直接融资受挫有直接关联。

数据显示，前三季度人民币贷款增加11.16万亿，同比多增9,980亿。分部门看，住户部门贷款增加5.73万亿，其中短期贷款增加1.53万亿，中长期贷款增加4.2万亿；非金融企业及机关团体贷款增加5.73万亿，其中短期贷款增加1.72万亿，中长期贷款增加5.51万亿。

中金固收团队指出，表外融资中，委托贷款和信托贷款再度明显回升，并以房地产非标融资占主导，这与融资渠道收紧以及明后年大量债券到期导致滚动融资需求大增有关。

另外，因预计四季度信贷可能受规模限制回落，业内人士对未来M2增速反弹的空间并不乐观，低位运行的可能性较大。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩表示，由于全年经济增长目标达成基本已成定局，四季度政策稳增长的必要性也在降低，人民币贷款因为额度的原因将有所减弱，M2增速或将再度跌入9%以下。

“结合近期央行对定向降准的机制设计以及周五提前超额投放MLF的操作，货币政策继续以去杠杆为目标，维持稳健中性基调的可能性很大，11-12月流动性整体或仍将维持紧平衡态势。”他说。（完）