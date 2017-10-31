焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局

路透首尔/北京10月31日 - 韩中两国政府已同意迅速展开行动，让两国关系回归正轨。韩国部署美国萨德反导系统，使韩中两国关系一年来陷入僵局，并导致两国贸易以及韩国企业在华利益受损。

2017年6月13日，韩国在星州郡部署的萨德反导系统。REUTERS/Kim Hong-Ji

韩国部署萨德反导系统激怒了中国，中国认为该系统强大的雷达可能用来探测中国纵深。韩国和美国则多次表示，萨德只是用来防御日趋严重的朝鲜导弹威胁。

“双方都认为，增强韩中交流与合作符合两国共同利益，并同意让所有领域的交流与合作迅速回到正常发展轨道上，”韩国外交部周二发表声明称。

青瓦台官员周二在另外一次简报会上透露，韩国总统文在寅11月10-11日在越南参加亚太经合组织(APEC)峰会间隙，将与中国国家主席习近平举行峰会。

中国外交部周二发表声明称，双方认为加强两国交流合作符合双方共同利益，同意推动各个领域交流合作早日回到正常发展轨道。

中国外交部称，韩方认识到中方在“萨德”问题上的立场和关切，明确表示在韩国部署的“萨德”系统按照其本来的部署目的，不针对第三国，不损害中方战略安全利益。

中国外交部重申，从维护国家安全的立场出发，反对在韩国部署“萨德”系统。中方注意到韩方表明的立场，希望韩方妥善处理有关问题。

自从去年中韩失和以来，在中国的韩国企业就受到冲击，尽管中国政府从未明确表示其行动与韩方部署萨德系统有关。

为安装萨德提供土地的乐天集团受创最重。该集团面临成本高昂的重组，料将认赔出售在华超市。

中共十九大过后，中韩冰冷的双边关系或将解冻的希望日益增强。

本月早些时候，中韩同意延长两国规模为560亿美元的货币互换协议。此外，中国航空公司据报计划恢复韩国航线的航班。

近日，做为两国寻求恢复关系努力的一部分，中韩双方分别由中国外交部部长助理孔铉佑与韩国国家安保室第二次长南官杓领衔进行了高级别会谈，从而促成周二的协议。

声明称，双方再次确认实现朝鲜半岛无核化、和平解决朝核问题的原则，重申继续通过一切外交手段推动解决朝核问题。双方表示为此进一步加强战略沟通和合作。

朝鲜在近几个月进行了史无前例的导弹试射活动，并在9月初进行该国迄今已来威力最大的核试验，这不仅激怒了中国，还导致联合国和美国对其实施进一步的制裁。(完)