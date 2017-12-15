《焦点》告别盆满钵盈好日子：中国钢企2018年面临景气下滑考验

路透上海/马尼拉12月15日 - 分析师指出，随着中国控制刺激措施并收紧信贷，中国2018年钢铁需求将放缓，中国钢企持续两年的黄金时期将结束。

资料图片：2013年8月，安徽合肥一家钢厂的生产车间。REUTERS/Stringer

分析师称，加上一旦冬季钢铁限产措施解除，中国钢铁供给也将回升，这可能导致钢价再度下行。

中国指标钢价--螺纹钢价格今年一度比2015年价位高出近两倍。钢价的这波涨势主要是由于中国当局强力治理污染及冬季限产措施，加上化解过剩产能及推动基础建设，钢企的利润也因而升至数十年高位。

“钢铁产业的好日子将不再，”弘则研究的创始人王沛周五在大宗商品和金融服务公司扑克主办的投资论坛上称。

“明年钢铁产业的基本面将会变得较差，需求将从第二季开始放缓。”

虽然今年中资银行贷款再创新高，但部分分析师认为，由于政府的“去风险”举措，整体信贷扩张的步伐已经放慢。

接受路透调查的分析师预计，如果信贷持续收紧，且融资成本继续缓慢上升，那么第四季中国经济增速将放缓至6.6%左右，2018年增速将降至6.4%；今年前九个月中国经济增速为6.9%，高于预期。

“随着明年信贷渐渐收紧，经济刺激措施将更趋弱，所以我对大宗商品基本看空，”Shanghai LC Assets Management董事长Wang Bing周四在另一场论坛上说道。

随着需求下降，在3月政府解除冬季限产令后，明年中国钢铁供应还将增长。分析师称，明年预计还有约3,000万吨以废钢为原料的钢铁新产能上线。

根据咨询公司钢之家的数据，中国政府为对抗雾霾，冬季钢厂减产的措施已使得贸易商的钢铁库存降至至少六年来最低。限产将从11月15日持续到明年3月15日。

供给紧缩加之来自中国南方的需求坚挺，上月已带动一些钢企的毛利润最高来到每吨2,000元人民币(302.65美元)，创约20年来最高。

中泰证券钢铁行业首席分析师笃慧表示：“钢企如此高的利润将是难以维系的，随着供给回升将会逐渐降低。”(完)