焦点：中国钢厂更改合同安排 意在冬季需求下降期间保持丰厚利润

路透马尼拉/上海10月18日 - 中国钢铁厂商和贸易商正在采用更为复杂的钢铁出售和原材料采购合同，以在价格波动加剧之际维持丰厚的利润。

资料图片：2013年9月，安徽合肥一家钢厂的生产车间。REUTERS/Stringer

通常情况下，钢厂会以市场价格将钢材出售给贸易商，后者再卖给建筑公司等终端用户，也是采用市场价格。

不过一些钢厂和贸易商正在采用新的合约安排以锁定利润，因预期冬季建筑业活动放缓会导致需求下滑，进而拖累钢价下跌。

据券商中信里昂证券的数据，今年夏季中国钢价飙升至四年半高位，钢厂生产每吨钢材的利润超过1,000元人民币(151美元)，达到逾七年最高水平。

由于中国关停环保未达标钢厂，钢铁价格一度受供应忧虑推动上涨。但9月钢价录得一年来最大月线跌幅，因为预期中的冬季放缓引发需求面担忧，且中国还将在环境治理行动中关停一些使用钢材的企业。

两家中国钢铁企业的管理人士表示，在这种价格不确定环境下，钢厂目前以商定价格买进铁矿石和焦煤等原材料，并以商定价格向贸易商卖出钢材。固定住价格之后，钢厂可确保自己的利润率。

“只要有利于工厂降低风险并保护利润，他们就会予以考虑，”其中一名管理人士称。该管理人士来自中国南方福建省的一家钢厂。

CEFC Shanghai Resources Co Ltd.的衍生品销售部门主管Alexis He表示，一些贸易商也与客户签订长期合同，比如建筑公司，他们同意每月以固定价格采购同样数量的钢材。

他说，通过在期货市场对这些交易进行对冲，“他们可以提前在一个合理的安全网内进行定价，并向下游的建筑公司提供固定价格合同”。

之前主要是较小型炼厂采取“更具创新性的方式来做生意”，He表示，“但是现在，我们看到较大型的炼厂也对此产生兴趣，因为他们在市场上听闻这种做法。”

**我们可以赚到钱**

虽然一些公司因为担忧价格暴挫而寻求锁定获利落袋为安，但其它一些公司则希望扩大市场曝险，以期能通过预期中的价格上涨来获益。

这些公司削减了他们在中国钢铁期货市场上的对冲押注，因他们预期随着中国钢厂为实现冬季空气质量目标而关闭产能，供应量的减少料将推动钢价攀升。

限产举措将从11月15日开始并持续四个月，11月中旬通常是中国取暖季的开始。不过在钢铁生产大省河北的数个城市，比如唐山和邯郸，政府已经要求钢厂最早在10月初就启动限产行动。

据国投安信期货分析师曹颖估计，如果被限产令覆盖的全部28个中国城市都削减一半产能，那就意味着将有近4,600万吨钢铁产能被暂时关闭，相当于中国2016年总产能的近6%。

图表：上海螺纹钢期货未平仓合约 tmsnrt.rs/2kYONne

上海期货交易所螺纹钢期货未平仓合约数量减少，说明对冲锐减。

上海期交所数据显示，螺纹钢未平仓合约从7月13日的590万口降至10月17日的410万口。

“当实货价格不错而我们可以赚到钱时，未必要做期货，做期货风险很高。”河北一家中型炼钢厂的期货市场交易员说。

“其他钢厂老板想法也和我们一样。”(完)