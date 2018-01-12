焦点：区块链热潮扩散至中国A股 但理想与现实仍有差距

作者 林琦

资料图片： 2003年11月，上海一家券商营业部，一名股民盯着大屏幕上的股价信息。REUTERS/Claro Cortes IV

路透上海1月12日 - 当前海外股市的区块链行情热潮，已扩散至中国A股市场，一些相关概念股近日出现连续涨停，颇为吸引投资者眼球。不过，来自监管层的政策信号近日已出现，不少上市公司同时发布澄清公告，或将给这波概念股的炒作热潮降降温。

区块链作为一种新兴技术，预计未来有广阔的应用空间。但业内人士指出，就如同2000年时互联网概念一样，目前的区块链仍处起步初期，技术与应用尚不成熟。目前市场对区块链概念的炒作，泡沫风险会更大一些。

“目前资本市场的炒作还是概念股炒作阶段，缺乏实质性的业绩甚至应用基础，类似之前的石墨烯概念，连可穿戴设备或物联网的阶段还没到。”东吴证券中新（新加坡）有限公司运营及合规总监张若斌指出。

银河证券资深分析师任承德的观点亦相当鲜明，“这种现象又不是第一次，就象前两年炒VR/AR（虚拟现实/增强现实），现在股市上谁还提VR/AR，还有去年热炒的人工智能，现在也没声音了。”

区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，可以理解为是一种去中心化的账本系统，具备无法篡改和可追溯等特征。区块链是最近两年最热的数字加密货币--比特币的底层技术。

去年下半年起，美国股市的区块链概念如火如荼，不少公司沾上区块链即出现暴涨。今年初这波热潮更是进一步扩散，就连美国老牌公司柯达(KODK.N)也来赶潮流，周二宣布将推出加密货币-柯达币及区块链技术支持的照片平台KodakOne。消息公布后，柯达股价两个交易日飙升超过两倍，周四股价有所回落，但当日收盘仍较消息宣布前涨1.7倍。

中概股进军区块链的亦不少，中网载线(CNET.O)上周四收盘涨幅近七倍，就是因为该公司在开盘前宣布将和无锡井通科技开展区块链技术相关合作，双方将利用各自优势共同开发区块链应用。而奢侈品电商平台寺库(SECO.O)本周四宣布即将进军区块链，当天最大涨幅近五成。

中国A股市场当然十分眼热，新年伊始区块链成为最火热的题材。截止本周四，区块链概念龙头易见股份(600093.SS)公司股票已连续四个涨停，周五起公司申请停牌核查。

随着大量公司刊登澄清公告，周五区块链板块大部分个股出现回调，但中南建设(000961.SZ)、安妮股份(002235.SZ)和新晨科技(300542.SZ)仍涨停报收，后两只股票已连续三天涨停。

**技术前沿,前景不明**

华泰证券策略团队在简报中指出，区块链技术去中心化、去信任、集体维护、可靠数据库等特征使其在共享经济、物联网等场景下有较为广泛的应用空间，因而官方对区块链技术持正面的态度。

“区块链技术和商业模式一旦成熟，将有可能对货币、商业和世界产生颠覆性的影响。”报告认为，区块链颠覆性影响决定了A股主题空间，互联网巨头抢滩布局、迅雷玩客云等商业模式的成功也确立了主题逻辑可信度，推荐积极布局区块链主题投资机会。

知名投资人、真格基金创始人徐小平近日表态，区块链革命已经到来，这是一场顺之者昌，逆之者亡的伟大技术革命。它对传统的颠覆，将会比互联网、移动互联网来得更加迅猛、彻底。

但是不少分析师对近期的区块链题材炒作持疑虑和谨慎态度。

任承德指出，区块链未来一定是科技发展重点，但目前来看，仍处于前沿技术，未来发展尚有很多不确定性。

张若斌认为，“从目前来看，没有一家上市公司有令人兴奋的新技术，是为了区块链而区块链；有点类似当年的互联网泡沫时期--为了互联网而互联网，造成了类似美国在线式的大泡沫。”

**批量澄清透露政策信号**

任承德表示，最近两天，成批公司刊登公告披露公司与区块链的关联，这本身就是一个政策信号，投机和炒作仍是最近A股市场上的打击重点之一。

“先让你自己解释，再不听话，就可能是停牌核查。”他说。

近日大量公司不约而同地公告披露其与区块链的关联，例如爱康科技(002610.SZ)称其能源研究院在上海成立分公司开展区块链业务、中南建设称公司先后通过投资美国矽谷区块链公司Peernove并与之建立中国合资公司智链来获取区块链技术，通过与北大荒(600598.SS)合资设立区块链农业公司善良味道切入农产品销售和供应链金融场景。

亦有一些上市公司的公告显示其区块链概念的成色不足，例如恒银金融(603106.SS)在澄清公告中表示，公司目前只聘用了两名年轻的加密算法硕士毕业人员，还没有实质的研发活动开展。

中小投资者吴悲诚指出，目前A股强者恒强、弱者恒弱的格局相当明显，一些中小市值股走势偏弱，且大股东质押大量股票，股价低迷令质押爆仓风险增加，所以部分公司及大股东都有意愿“蹭热点”以提升股价。

近期区块链概念热门股游久游戏(600652.SS)周四晚公告称，已收到上交所的问询函，要求公司说明在前三大股东所持公司股份均高比例质押情况下，公司通过所属网站发布区块链相关内容，是否为主动迎合市场热点，炒作公司股价。公司周四和周五均停牌。

“投资风格的人是不会参与（区块链炒作）的，只有一些愣头青，才会有热点就追，...落幕的时候还不是一地鸡毛。”吴悲诚表示。（完）