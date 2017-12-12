焦点：多空对阵角力 中国蓝筹股还能涨多久？

路透上海12月12日 - 因1972年尼克松访华而声名鹊起的贵州茅台(600519.SS)，是中国内地蓝筹股中的宠儿，今年以来大涨93%。

资料图片：2015年9月，上海陆家嘴，人们经过上海证交所设置的股票信息显示屏。REUTERS/Aly Song

贵州茅台的涨势让人惊掉下巴，上月新华社发表评论文章，点名茅台是容易被投机行为破坏价值的一个例子。

虽然贵州茅台也承认股价上涨过快，但新华社的尖锐警告并没有对市场产生重大影响，使茅台回吐的涨幅还不到10%。在逢低买入的投资人出手后，贵州茅台又恢复了涨势。

虽然官方渠道和部分市场人士警告股市存在泡沫的风险，但其他机构投资人则认为，随着中国投资人基数的扩大，整体蓝筹股的涨势可能持续到明年。

“茅台当前估值没有与基本面背离，”美国投资管理公司OppenheimerFunds新兴市场股市分析师Jacqueline Zhang称。这家公司旗下中国基金仍是贵州茅台(600519.SS)十大股东之一。

“毫无疑问，茅台是全球最赚钱的白酒公司。其资产的独特性配得上当前的溢价。”

随着茅台股价涨至年初水平的两倍，OppenheimerFunds上个季度减持茅台股权近五分之一，但仍维持茅台没有被高估的观点。

大盘蓝筹股指数--沪深300指数今年以来上涨约22%，不过走势一路颠簸。

图表：中国蓝筹股表现优于大盘

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上证50指数表现今年优于大盘指标沪综指.SSEC，但11月最后一周录得近12个月最大周线跌幅。包括茅台、保险业巨头--中国平安(601318.SS)和上汽集团(600104.SS)等指数权重股均遭遇严重抛盘。

一些大型投行认为，虽然有些中国大公司股价处于类似泡沫的区域，但寄望从中国快速增长中分得一杯羹的外资源源流入，将把股价推得更高。

瑞银资产管理(香港)公司中国股票投资总监施斌称，今年蓝筹股大涨反映出以前被压抑的估值开始正常化。

他预计中国明年加入MSCI指数后，将有更多资金流入中国大型股，进而推高股价。

荷兰NN Investment Partners面对波动岿然不动，只是选择其认为潜在基本面强劲的中国企业。

安保资本驻悉尼投资策略负责人Shane Oliver认为，考虑到中国中小型公司的股东权益报酬率(ROE)更高，资金将很快从蓝筹股轮动出去，进入大盘。

截至11月16日，茅台股价已飙涨115%，当时公司曾警告投资者说，股价涨势过于迅猛。随后的抛盘将茅台市值较顶峰时抹去1,100亿元人民币。

尽管近期股价有所修正，但茅台的市盈率仍逾30倍，而两年前仅为13倍左右。这使其市值超过8,000亿元人民币(1,209.8亿美元)，令石油巨头中石化(600028.SS)和大型寿险企业中国人寿(601628.SS)都相形见绌。

在上海的元康投资总经理顾伟勇表示，政府对影子银行的整治推动借款成本上升，可能使得市盈率达到30-50倍的行业看起来估值过高。

交易所文件显示，和OppenheimerFunds一样，国有的中国证券金融股份有限公司和新加坡政府投资公司(GIC)已削减了对茅台的持股规模，不过瑞银等公司尚无减持股票的计划，称看中较长期的收益。

但对空头而言，这一荣景持续到下一年只会带来更多伤痛。

“在破灭之前，蓝筹股泡沫在2018年可能会吹得更大”，国开证券策略师孙征说。(完)