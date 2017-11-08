焦点：蓝筹股成中国股市上涨主攻手 价值投资将成未来几年A股主基调

作者 林琦

资料图片：2015年9月，上海一家券商营业部内的股民。REUTERS/Aly Song

路透上海11月8日 - 以贵州茅台(600519.SS)为代表的蓝筹股板块成为近阶段中国A股市场上的大牛股，并带动大盘多番冲关拔寨。随着蓝筹股近日屡创新高，其上涨行情能否持续，成为近期市场热议的焦点。

尽管A股市场历来有“炒新炒小”的习惯，但近两年来海外长线资金持续买入、新股发行加速、股价处于估值洼地等多重因素，合力推动蓝筹股不断上扬。相当多人士指出，A股结构分化将持续，价值投资仍会是近阶段市场主流风格，预计未来几年蓝筹股行情还将延续。

“一轮风格周期的演变，从少数人发现机会，到向大部分人扩散，资金不断流入，直至股价被高估后，被新的风格所取代，这是一个相当漫长的过程。”私募基金少数派投资董事总经理周良表示。

他指出，上一波以中小市值股为代表的成长股行情，持续了五六年时间。本轮蓝筹股行情才只有两年时间，大量公募和私募基金目前仍低配蓝筹股，且蓝筹股总体估值合理，预计行情还可延续。

瑞银资产管理（香港）公司中国股票投资总监施斌亦表示，“蓝筹的重估只是在路上，还没有结束。”

以沪深两市单价最贵的茅台为例：自去年1月以来，其估价屡创历史新高，累计涨幅达两倍。卖方机构今年来已多次调高该股的目标价位，中金公司最新报告将目标位调至845元，较目前约650元的价格还有三成的上升空间。

类似的还有恒瑞医药(600276.SS)等多只绩优股，恒瑞医药股价近两年已上涨一倍，中国平安(601318.SS)、工商银行(601398.SS)等老牌蓝筹股亦创下2008年以来的新高。而被誉为沪深两市标杆指数的上证综指.SSEC同期却下跌4%；创业板指数下跌31%。

**外资成蓝筹股拥趸**

“我们的投资理念就是寻找领袖企业，...以合理估值买入，就能跑赢市场，不会关注短期波动。”施斌指出，境外资金比较喜欢的个股是那些海外较为稀缺的公司，例如茅台、五粮液(000858.SZ)、海康卫视(002415.SZ)等。

施斌管理的中国基金十年前就买入茅台和恒瑞等蓝筹股。虽然近两年蓝筹股上涨较快，但他认为，这些蓝筹股仍有基本面支撑，有投资逻辑。

他解释说，两年前国内蓝筹股的净资产收益率约是A股市场均值的两倍，但估值仅是市场均值的一半；目前它们的静态市盈率虽与市场接近，但其净资产收益率仍保持领先，理应还能享受溢价。

而与瑞银相似的海外长线资本，正源源不断透过沪港通、深港通和合格境外机构投资者（QFII）等渠道进入A股市场。央行最新数据显示，截止9月，外资持有中国A股规模首次超过1万亿元人民币达1.021万亿元，较一年前增长约一倍。

施斌认为，虽然QFII前几年亦投资A股蓝筹股，但因其规模较小，对市场影响力有限。现在沪港通和深港通取消总规模上限，一天合计至多可流入40亿美金的海外资金，“积累起来的影响不可低估，而且这个门一开，不可能再关掉了。”

在周良看来，大盘蓝筹股转强并非外资一家之功。他认为，近两年来中国新股发行速度加快，新股普遍为中小市值股，小盘股不再是稀缺品，为风格转换埋下诱因。而外资和保险等长线资金的持续入市，投资标的往往是流通性较好的蓝筹股，其筹码被大量锁定。

他指出，A股市场结构此消彼涨，热点已在悄然转移，而且蓝筹股的实际流通市值明显下降，撬动股价所需力量比想象中小了很多，一旦蓝筹股行情顺利启动，之后就是滚雪球似的惯性运动。

**蓝筹股的未来**

上海保银投资执行董事马肸珣非常乐观的表示，“中国来到了他的漂亮50时代，价值投资的春天已来临。”

他认为，漂亮50是指中国最优秀的50家上市公司。国家正推进供给侧改革和去产能，这有助于行业集中度提高，行业龙头公司将因此受益。而且，在全球范围内，中国相关资产仍处价值洼地，全球资金正持续涌入中国、涌入香港。

理成资产合伙人杨玉山指出，随着外资北上的规模持续扩大，A股市场的投资风格亦会向海外成熟市场靠拢，龙头公司能够享受溢价。明年看好二线白酒、医药和家电等行业龙头股的机会。

周良表示，投资者对蓝筹股行情能否延续的争议相当大。但市场情绪是一个比较好的风向标，目前来看市场情绪还没到高潮期。

“什么时候舆论出现一边倒时，你就要小心啦。”他预计，未来两三年，蓝筹股为代表的价值投资风格周期将延续。（完）