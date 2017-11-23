焦点：中国A股重挫逾2%创近一年最大跌幅 蓝筹股获利回吐压力加大

路透北京11月23日 - 中国股市沪综指周四重挫逾2%，创近一年最大单日跌幅。今年来一直强势的蓝筹板块和龙头股大幅回调，对场内人气打压明显，加重获利了结心态；此外，近期国债收益率提升对股市估值形成压制，加之资管新规出台，年末资金紧张对市场影响亦偏空。

资料图片：2003年11月，上海一家券商营业部内的股民盯着大屏幕上的股价。REUTERS/Claro Cortes IV

分析师并指出，最近对蓝筹股的讨论令市场对价值股的理解有所分化，而蓝筹白马股经过近一年的拉升，短期估值已趋高位，临近年底机构调仓的行为值得关注。

“目前推动指数上涨的大蓝筹短期涨幅过大，获利回吐压力增加，市场追高意愿不足以及市场缺乏普遍赚钱效应是导致调整的主要因素。”前海开源首席策略分析师杨德龙认为，今日并没有实质性利空，大盘调整空间有限。

联讯证券分析师陈勇则称，前期强势的蓝筹板块多数处于高位并开始走弱，导致市场陷入调整，短期需注意前期涨幅过大板块获利了结的情况。

今日大盘低开后一路震荡走低，尾盘指数加速跳水，技术上形成一阴吞三阳的走势。沪综指.SSEC收报3,351.92点，大跌78.54点或2.29%；今日上海A股成交额为2,702亿元人民币，上日为2,735亿元。

“大盘前期连续反弹了三天，涨得不少，但是好像个股都没什么劲，再加上科技龙头股和白马股都回调了，没有龙头了，没有方向了。”开源证券策略分析师杨海指出。

上证金融地产行业指数今日收跌2.11%；上周四创出历史新高719.96元的贵州茅台(600519.SS)连续五日回调，今日收挫2.58%至633.73元。

方正证券策略团队则认为，短期调整不改对市场乐观的看法，全球市场已经进入到业绩主导阶段，目前A股业绩提升的过程并未结束，由于消费支撑和科技创新，消费行业和高科技龙头股的净资产收益率（ROE）提升过程并未结束，后续市场继续看好。

**蓝筹股后续走势现分歧**

周四蓝筹白马股大范围调整。近期蓝筹白马龙头股估值水平进入到区间上限，且舆论对今年以来持续炒作行为开始产生严重质疑，短期市场对蓝筹白马股后续走势的态度开始出现分化。

部分市场人士认为，此前一味拉抬蓝筹权重股的行情或难持续。尽管蓝筹股是有价值的，但是如果每天股价持续上涨的话，容易形成蓝筹股的泡沫，也是炒作行为，应不是监管层所鼓励的价值投资理念。

“这几个方面加起来，高层对这种持续拉以茅台为代表的权重股是比较担忧的心态，所以今天大盘股跌得是非常厉害的。”国元证券策略分析师王明利指出。

一个月涨幅近三成的A股第一高价股--贵州茅台上周五公告提示股价风险称，最近市场上的一些讨论和观点，尤其是关于其过高的目标股价及估值均不代表公司态度，希望广大投资者和消费者理性看待，审慎决策。

官方媒体新华网亦发表评论称，要理性看待茅台股价。茅台股票优异的投资回报率，配得上其合理估值。但这并不意味着急剧飚升的股价，理性的投资行为，任何时候都不应该表现为不计代价的盲目抢筹。短视的投机行为将对价值投资形成巨大伤害。

而杨德龙则表示，今日大盘杀跌之际，沪股通加速流入，净买入21亿元。流入资金将偏向大盘蓝筹股，应继续看好蓝筹行情；美股、港股持续走牛，也将对A股的行情产生积极影响。

**资金面持续偏紧**

今日大跌也和近期出台的资管新规有关，投资者担忧新规的细则落实及后续金融去杠杆进程；另外年底资金面持续偏紧，近期10年国开债收益率挑战5%关口，国债收益率突破4%，高利率对实体经济承受能力形成考验，股市的风险偏好也受到打压。

富国基金策略部总监马全胜认为，国债收益率突破4%对市场影响较大，近两天国债收益率上行的影响已从债市逐步扩散到股市，无风险利率水平上升将对股票市场的估值产生明显的压制。

中国银行间市场周四资金面有所好转，大行隔夜融出恢复提供支撑。不过考虑国库现金定存到期，今日公开市场净投放规模有限，且政策去杠杆导向不改，中长期流动性预期仍不佳，跨月、跨年资金需求较为刚性，接下来仍有继续推高资金价格的可能。

分析人士指出，年底股市增量资金难有明显增加，行情多以场内存量资金博弈主导，致指数波动幅度加大；另外年底机构面临一定套现压力，周四蓝筹股大跌或有保险机构年底减仓的迹象。

今年以来机构在股市中的投资收益率比较高，尤其是保险机构，由于保险机构有明显的考核效应，因此年底前可能会提前锁定一部分收益。

“今天还是短期涨幅比较高的股票跌幅比较大，不排除机构在年底考核之前锁定一部分收益。”马全胜表示。（完）