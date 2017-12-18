焦点：中国将与欧美在WTO有关贸易替代国做法的争端公之于众

路透日内瓦12月15日 - 据中国商务部公布的一份口头陈述词，中国指责美国与欧盟违背了他们在中国加入世界贸易组织(WTO)时作出的承诺。这样的公开指责不同寻常。

2017年2月13日，上海，上海自贸区洋山港的集装箱码头。REUTERS/Aly Song

中国驻WTO大使张向晨在WTO听证会上表示，该贸易争端其实涉及一项国际法的根本原则，即“条约必须信守”。

“我们对其给以规则为基础的多边贸易体制带来的系统性影响深感担忧，”张向晨在12月6日听证会的开场陈述中称。

中国针对欧盟采取法律行动，因为其表示，根据中国2001年加入WTO时的条款，15年后中国必须被承认是“市场经济”国家。这意味着，其他国家在进行反倾销调查进必须采用中国国内价格或成本。

“中国相信，对于这个简单清楚的条约用语不可能有其他看似合理的解读，”张向晨说，并称条文“十分清楚”。

但是美国和欧盟持有异议。他们表示，由于补贴和政府支持的供应过剩，中国商品--特别是钢铁和铝等大宗商品，仍然定价严重偏低，从而让中国出口商获得不公平的优势。

美国尚未对中国发布的最新声明作出评论。

评估中国是否“倾销”商品时，采用何种价格的决定至关重要。如果美国和欧盟能够证明中国商品倾销，他们可以对这些进口商品征收惩罚性关税。

“在加入世贸组织时，中国相信世贸组织是一个以规则为基础、非歧视并推动贸易自由化的体系。然而，欧盟的涉案措施违反了上述每一项原则：它歪曲规则且充满歧视和保护主义色彩，”张向晨表示。

张向晨表示，作为本案第三方之一，美国在其书面陈述中提出，早在中国入世前，各成员就在关贸总协定和世贸规则项下一直有权拒用“非市场经济条件下决定的”价格与成本。

“这一论断令我错愕不已。”他说，他回想起当初同美方的谈判，引述当时美国前贸易代表白茜芙及一些美国国会议员的话称，市场经济条款将存续15年。

“18年后的今天，美方...无异于否定双方在入世谈判中所共同付出的巨大努力”，他指出。

张向晨表示，15年来接受非市场经济体的标签，是中国为加入世贸组织所付出的沉重代价，2001年至2016年间，世贸成员对中国出口产品发起的反倾销调查超过了1,000起。

“在很多反倾销案中，歧视性的高额反倾销税导致中国企业停业破产，数以万计的工人被迫下岗，对中国出口产业和工薪家庭造成了严重的后果，”他表示。(完)