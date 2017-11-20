焦点：中国资管新规加大短期股市波动 券商资管将加速转型

路透北京11月20日 - 中国金融机构资产管理业务新规发布后，在清理违规理财资金和直接融资比例加大的双重压力下，周一股市开盘即应声下跌，投资者预期更趋谨慎，料后市资金入场积极性将受到抑制；但资管业务规范后未来规模将恢复增长，并能为股市带来可观的增量资金。

资料图片：2013年11月，百元面值的人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

分析人士称，由于新规和以往监管尺度变化不大，因此对市场影响更多在心理层面。不过短期内资管机构业务调整尚未完成，金融去杠杆进程也未结束，阶段性流动紧张或将再现；券商资管业务则将加速向主动管理型转变。

“短期来看，清理违规理财资金可能引起市场波动，但长期来看对股市健康发展非常有利。”前海开源首席经济学家杨德龙认为。

中国央行等五部委上周五发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。

不过开源证券分析师杨海表示，资管新规出台对股市影响有限，因在指导意见未出台前，证券业已经按照资管新规的标准开始规范，除对投资者情绪有所影响外，消息对股市利空效应已经减弱。

“政策会影响投资者情绪和资金入场的积极性，临近年底，部分资金可能会选择以观望为主。”他说。

西南证券首席分析师张刚指出，此前银行资金通过资管通道进入实体经济，虽然利率偏高但部分资质稍差的企业确实可以借此方式融到资金，新规后上述渠道受限，多数企业将不得不通过股市融资。

市场人士预计，明年银行理财和保险资管都能够实现规模稳定增长，机构也将出现优化，权益资产配置比例有望小幅提升；目前少量的结构化安排和多层嵌套资金已进入股市，如果彻底规范会受到一定影响，如利率快速上行会对股市产生明显负面影响。

中国股市沪综指.SSEC周一先抑后扬尾盘收升，分析师指出，上周末管理层连发资管新规等重磅政策，今天早盘市场受利空情绪继续宣泄的影响跳空低开，跌幅一度超过1%，不过午后股指止跌企稳并逐渐回升，尾盘翻红收涨，但投资者情绪仍然谨慎。

**券商资管将加速转型**

券商资管人士表示，新规出台是国内资管业进入新监管时期的起点，此前的分散监管、嵌套导致监管套利、规避型创新都将不复存在，今后金融政策的协调性会更好，银监类、保监类、证监类资产管理业务参与机构也将得到同样的待遇。

由于去年以来监管层针对通道业务已出台多项整治规范措施，在监管压力下各家券商资管的主动管理转型已经有了明显推进。同时新规对券商资管机构的负债能力和投资能力都提出了更高的要求，预计券商资管向主动管理型转型的趋势将加速。

“通道规模会持续下降，资管总规模估计会逐步瘦身，但是会更健康。”北京某国有大型券商资管部负责人认为，去年券商资管产品整改已陆续开展，新规边际影响有限。

而券商资管业务在规范发展后，具有主动管理优势的公募基金将相对受益。由于对通道的硬性限制，基金子公司将被迫加快转型。业内人士透露，去杠杆、去多层嵌套、规范分级的新规，令基金子传统业务模式压力比较大，各家基金子也在摸索差异化新路径。

新规下，对于“同一金融机构发行的全部公募资产管理产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该证券市值或者证券投资基金市值”的比例从原来的10%上调至30%。

此外，业内普遍认为，新规中打破刚兑是特别必要的，这将令国内资管行业回归本原、更加专注专业化资产与财富管理职能。“从金融行业内看，打破刚兑是长期发展趋势，但必须面对前所未有之困难，需要全行业共同努力。”北京某私募大型基金研究部负责人表示。

**新规有待细化完善**

虽然此次出台的新规是前期工作的延续和确认，靴子落地有助于市场观望情绪的消除，但后续还需监管部门出台具体落实措施，相关新规细则有待细化完善，预计将在未来几个月陆续颁布。

上述券商资管人士建议，把“券商资管”、“基金专户”、“集合信托”等投资范围明确统一一致，否则还有重复嵌套的需求。同时资金池更应该管住上游，中游的主动投资管理的各种券商集合、基金专户产品，如果有期限错配，建议再放宽时间限制。

“因为上游的购买和委托会自然萎缩，如果因为中游的产品有规定的清理期限而导致上游不敢购买，那么会导致中游海量产品发生严重兑付风险，严重的可能带来固收市场波动。”他解释称。

市场人士并表示，此次指导意见仅是征求意见稿，监管层并已表态考虑市场承受能力，如果市场受到明显冲击，也可能对市场不可承受部分进行进一步修订。

华泰证券金融组首席分析师沈娟指出，新规实行新老划断，给予各资管产品规范过渡期，引导资管业务平稳过渡，短期对市场影响有限，未来更多将进入各资管领域的制度补短板阶段。

“很多的资管产品一般来讲，多数都是一年，给出一年半时间属于正常水平。”张刚说。（完）