焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜

路透伦敦10月20日 - 随着中国治理环境而关停产能，氧化铝的短缺问题或将在未来数月加剧，迫使炼厂争抢供应，从而推高氧化铝价格。

资料图片：2012年9月，江苏无锡一处铝材仓库。REUTERS/Aly Song

5月以来，氧化铝价格已飙涨73%，而且可能还会进一步走高；但明年初价格可能回落，因冬季产能关停之后中国炼厂将再次恢复生产，同时一些新产能也将投产。

“氧化铝市场遭遇完美风暴。冬季产能关停之前，市场人气急升，”英国商品研究所(CRU)资深咨询师Anthony Everiss说道。

为减少污染排放，中国对重工业实行史上最为严格的冬季减排措施，其中也包括铝炼厂和氧化铝加工厂。

Wood Mackenzie资深分析师Ami Shivka表示，在冬季减产即将到来之际，氧化铝买家的主要关注放在铝冶炼厂的减产，而不是氧化铝精炼厂及铝土矿的关停。

她表示，一些冶炼厂认为，铝生产减少将会造成氧化铝过剩、压低价格，因此它们不愿买进。

图表：氧化铝价格飙升 reut.rs/2l20rOb

但铝土矿意外突然关闭，对供应链造成了多米诺骨牌效应。

“冶炼厂正在消化库存，但铝土矿检查一事却让它们完全措手不及，”Shivka表示。

**额外关停？**

随着精炼厂铝土矿即将用尽，河南省较预定计划提早两个月开始削减氧化铝产量。

中国8月铝土矿进口增加46%，氧化铝进口则激增123%，也反映出短缺的情况。

根据Metal Bulletin的澳洲离岸价格指数，氧化铝价格过去两个月大涨53%至每吨469.74美元，来到该指数2010年8月推出以来最高水准。

“我认为还会再涨一些，”Shivkar说。“中国所有炼厂都没有足够的所需铝土矿，冶炼厂也还在囤积库存。”

CRU估计，冬季关停将使今年中国氧化铝产出削减120万吨，摩根大通则估计减少150万吨。

“但仍有额外关停的风险。山西省的一些城市不在清单上，而山西有许多氧化铝精炼厂，”Everiss称。

他并表示，未证实的报导称晋中市和吕梁市将实施减产，吕梁市有1,200万吨氧化铝产能。

分析师表示，虽然氧化铝价格在春季以前可望高居不下，但在3月中旬取消冬季减产规定以后，行情肯定会下滑。

氧化铝炼厂复工速度比炼铝厂来得更快，同时中国以外地区新氧化铝厂开工将进一步拉高全球供给量。

Emirates Global Aluminium明年将启动年产能达200万吨的氧化铝厂，而PT Well Harvest Winning Alumina在印尼炼厂的产能则可望倍增至200万吨。后者为印尼Harita集团及中国宏侨(1378.HK)的合资企业。

“鉴于这是唯一中国以外有大量供给准备进入市场的大宗商品，我们认为近期价格的涨势有些短视，我们维持看跌氧化铝后市的预期，”麦格理在10月10日报告中指出。(完)