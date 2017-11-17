焦点：新型金融机构进入中国银团贷款市场融资

路透11月17日 - 中国迅速扩张的微型贷款和网上消费金融公司纷纷转向银团贷款市场寻求资金，为贷款人提供了一些多元化的选择。

资料图片：2013年5月，百元面值的人民币纸币。REUTERS/Petar Kujundzic

这个蓬勃发展的金融领域看中的是不断增强的中国消费者购买力，与中国电子商务和金融科技行业紧密相连。

搜索引擎百度旗下的重庆百度小额贷款有限公司，目前正在贷款市场筹集至多13亿元人民币(1.96亿美元)的贷款。贷款采取A/B结构，用作营运资金。

国际金融公司(IFC)提供A部分：三年期到期一次性偿还贷款。B部分贷款将来自一些商业银行，细节尚未敲定。

这是小额贷款行业的最新融资。该行业在股票市场很受欢迎，趣店近期的首次公开发行(IPO)受到投资者追捧。 然而，放贷人谨慎行事。

“随着中国进行经济转型，自然会引来这类新的借款人，”北京的一名资深银行人士说道。

“需要一些打头阵并逐步建立起市场的人。”

另外两名来自中国消费金融企业的人士则在8月时给出了相反的意见。

招联消费金融有限公司成功签署了首笔11.5亿元人民币的一年期贷款；该贷款在一般银团阶段吸引到十几家银行参贷后，筹资规模从最初的6亿元人民币提高到最终的11.5亿。

而另一方面，中国银行金融消费有限公司的三年期分期摊还贷款至今仍未完成，难以筹到10亿元人民币的目标规模。这笔贷款的利率以中国人民银行贷款基准利率为基准，综合收益为5.23%，低于招联消费金融贷款的综合收益为5.55%。

银行还有另一个首次踏足贷款市场的金融企业可考虑；不良资产管理公司--浙商资产管理正在寻求5亿元人民币两年期定期贷款，为收购不良贷款融资。

**未知数**

中国电商业的潜力毋庸置疑。今年“双十一”阿里巴巴平台上的商品交易总额(GMV)达到创纪录的253亿美元，较上年增长39%，再度力证中国电商业的潜力。

但新型金融机构较短的运营历史以及竞争的加剧令一些银行人士感到不安。

“我们银行的人对他们缺乏了解也为之感到不安，因为不清楚他们的风险会有多大、处理风险的能力如何，这和传统产业不一样，”上海一位银行人士称。

重庆百度小额贷款有限公司成立于2015年10月，面临来自互联网巨头阿里巴巴以及腾讯控股所支持类似实体的激烈竞争。

从去年开始，一些规模最大的小额贷款公司已在美国上市，但其中包括宜人贷和信而富等公司近来公布的业绩让人失望，加剧了整体不安氛围。

根据中国银监会的数据，截至9月底，中国小额贷公司的数量已激增至8,610家，未偿还贷款总额达9,704亿元人民币。中国监管机构在2005年放开了小额贷市场。

浙商资产由浙江省政府全资所有。浙江是中国最富庶的省份之一。虽然浙商资产已经获得了多数在浙江有分支机构的国内银行的信贷额度，但该公司还要从在国内的外资银行申请贷款。

中国的银行人士称，他们发现很难对浙商资产的资产组合进行尽职调查。该公司的资产由从中资银行收购的不良贷款组成。这可能让部分外资银行不敢放贷。

“虽然我们在中国的分支愿意放贷，但很难说服总部的信贷审核人员，他们对中国不太了解，对借款方的业务也不熟悉，”另一名银行人士表示。

中国金融界最近的一些贷款都是借给租赁和汽车融资公司，汤森路透LPC数据显示，自2015年以来这些产业总共从国内贷款市场融资70亿美元。

虽然对新兴的金融服务公司的贷款不多，但一些银行愿意扩大他们的资产负债表。

“由于过去两年业务迟滞，我们愿意考虑任何交易机会，”一家台资银行的工作人员表示。“但我们会谨慎审查贷款的目的、贷款结构以及借款人所在行业的发展前景。”(完)