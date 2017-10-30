焦点：中国低成本资金涌入全球飞机租赁市场 行业生态丕变

路透香港/巴黎10月30日 - 周一发表的一份研究结果显示，来自中国的大量低成本资金正在重塑全球飞机租赁市场；在全球租赁业者动用的2,610亿美元资金中，中国资本占了28%。

资料图片：2013年9月，一架国泰航空的客机离开香港机场。REUTERS/Tyrone Siu

这远高于九年前的5%。

中国银行业及其他投资者过去10年向该租赁行业注入了逾700亿美元资金，协助航空业者扩大机队。然而在这个行业迅速崛起成为重要的新资产类别之际，中国方面的投入也压抑了传统业者所能取得的报酬。

“在上一个周期(2003-2008年)当中，租赁费率显著上涨，但在本周期内却没这样。这部分归因于有更多人寻求同类型的交易，”Flightglobal Ascend谘询业务全球主管Rob Morris表示。

中国目前是全球成长最为迅速的航空市场，来自此间的创纪录投资意愿，预计从本周两场于香港举行、有1,500名金融家参与的重量级会议中可见一斑。

多年来部分专家一直在发出警示，称空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)和波音(Boeing)(BA.N)创纪录的产量，以及部分航空公司的超订情况，可能导致航空产业出现需求“泡沫”。

但Morris预见，由于新的投资者向航空产业注入资金，供给侧将出现更大的长期风险。他预计大部分此类资金将留在航空业，对竞争对手形成打压。

航空经济学大会举行的同时，Flightglobal Ascend的研究报告称，五年内中国的资本将在飞机租赁业占到三分之一以上。

Morris称，许多这样的投资者乐于接受更低的回报，这对于其他参与者而言则是一个警示信号。

“如果这些资金在重设规则，那你就不得不学习新玩法，否则就会输掉比赛。”

部分市场老手则持不同意见，认为一旦市场回报降低，新投入的资金就会如进场时那样尽快离场，造成经验不足的参与者难以重新处置不需要的飞机。

迄今为止，有迹象表明该市场形势不错，尽管一些长途飞机市场出现动荡。

银行人士表示，最近德国柏林航空和英国君主航空(Monarch Airlines)破产，令乘客感到愤怒，但由于需求旺盛，他们的飞机相对较快地被市场所消化。

另一个关键考验将是利率上升，以及一些央行缩减刺激政策。这些央行此前向经济挹注了大量资金，其中很大一部分进入了航空产业。

Morris告诉路透，历史上，飞机投资者寻求两位数的回报，但许多人现在只能接受高中档的个位数回报。

“那些数字在低利率环境下也许是可以接受的，但随着利率开始上升，人们能否开始提高回报？那可能不太容易。”(完)