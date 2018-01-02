焦点：重庆石油天然气交易中心启动在即 希望打造亚洲指标价格

路透重庆/新加坡12月29日 - 中国计划在2018年初启动重庆天然气交易，意于打造一个亚洲天然气指标价格。随着中国煤改气工程的推进，天然气使用量激增。

资料图片：2017年12月，河北保定，新奥在建的液化天然气（LNG）储存设施。REUTERS/Thomas Peter

中国是全球第三大天然气消费国，仅次于美国和俄罗斯。在快速增长的中国市场成立交易中心，将成为打造亚洲天然气指标价格的有力竞争者，使该地区的其他天然气供应商可以参照其价格定价。

在国有能源巨头、民营以及具有地方政府背景的天然气分销商的支持下，重庆石油天然气交易中心将为国产天然气、中亚和缅甸进口的管道天然气，以及进口液化天然气(LNG)提供一个交易平台。

重庆是中国第二家石油天然气交易中心，之前上海石油天然气交易中心于2015年成立。

要构建一个真正全球化的天然气市场，当前主要还缺少一个与欧美指标天然气价格并肩的亚洲指标价格。

“这个交易中心是政府改革推动下的产物--就是把定价权交给市场，”重庆石油天然气交易中心董事长张博闻对路透表示。

“长期目标是把交易中心发展成亚洲定价指标，为中国赢得应得的定价权，”张博闻称。他曾担任中石油昆仑能源有限公司总裁的职务。

“从供需及基础架构角度来看，拥有一个中国天然气交易中心显得很有吸引力，”费氏全球能源咨询公司(Facts Global Energy，FGE)总裁Jeff Brown称。

高层人士表示，重庆天然气交易中心正在审核约200个潜在会员，未来将开放外资参与。

**定价控制障碍**

然而，无论是重庆，或是其他希望建立起活跃天然气交易平台的交易所，眼前仍有好几道挑战需要克服。

“最大挑战将是中国政府仍然高度介入‘引导’价格。取得天然气管道及进口站也可能有困难，”Brown称。

中国发改委目前制定的天然气门站价格，是与液化石油气(LPG)等其他燃料挂钩。

重庆天然气交易中心监事会主席宋大才表示，管道连接程度必须更高，也需要允许第三方更容易连结管道网络及输送站，需要更多投资以提高燃气储存。

但重庆天然气交易中心认为，日益上升的需求及逐渐扩张的天然气基础设施，将协助交易中心取得成功。

“作为投资者，我们渴望成为做市商，前提是供应商愿意提供有分量的规模以供交易，”中国燃气(0384.HK)天然气市场发展部副总罗京表示。

张博闻称，预计每年或每半年国有巨头将在交易所申报可交易规模。

**不乏竞争对手**

其他试图将地区天然气交易所发展为亚洲指标价格基础的机构包括：上海石油天然气交易中心和标普全球普氏(S&P Global Platts) (SPGI.N)的日韩指标(JKM)。

2015年成立的上海石油天然气交易中心迄今为止交投并不活跃。但作为中国金融中心的上海被视为有潜力的油气交易中心，并且有可能成为中国长期推迟的原油衍生品合约的交易场所。

从多个方面来看，LNG价格评估指标JKM都是地区天然气指标的最有力竞争者。

“JKM成为亚洲天然气指标价格的势头似乎正在升温...”费氏全球能源咨询公司(FGE)的Brown表示。

中国自各国的LNG进口情况VS亚洲现货LNG价格：reut.rs/2BycFG4

(完)