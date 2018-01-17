焦点：花旗集团第四季亏损180亿美元 因针对新税法提列一次性支出

路透1月17日 - 花旗集团(C.N)周二公布第四季亏损180亿美元，因针对美国新税法提列费用，但其经调整后获利优于华尔街预期，且管理层暗示该行可能很快就会提高财务绩效目标。

上个月美国总统特朗普签署的新税法，使得大型银行的第四季获利一团糟。新法迫使银行对留在海外的获利进行一次性提列，并调整了递延税项资产的处理方式，两者对花旗集团的影响尤其大。

然而，银行和其他大型美国企业预期，长期来看新法中的较低税率和其他条款将带来巨大的助益。

美国第四大银行花旗集团的获益将比同业少，因为其约半数获利来自海外税率较低的国家。即使如此，仍预期其今年税率将从2017年的30%降至约25%。这可望在未来数年为该行省下数十亿美元。

花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)表示，这样的改变不仅能提振花旗集团的获利，也能让该行产生更高的回报并增加资本。他说，新税法或许也能刺激经济增长，因为其鼓励企业增加投资，并促进加薪，而后者可能对消费者有帮助。

“税改对花旗及其股东而言是明显的净利好，”高沛德在与分析师的电话会议上称。

首席财务官John Gerspach在对记者的电话中称，管理层目前正在检查税法调整前设定的财务业绩目标，以确定是否应该上调。

花旗集团股价涨0.35%，收报77.11美元。该行已计划通过股票回购和派息，向投资者返还至少600亿美元资本。

花旗在成长方面落后于竞争对手，而且没有赚到资本成本，所以估值逊于摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)等同业。除了收缩及返还资本，投资者和分析师一直敦促花旗证明自己也能够让营收和获利实现增长。

撇开导致220亿美元费用的税务问题，花旗第四季获利受到消费银行业务增长的提振，尤其是在亚洲和墨西哥。

花旗经调整后净利增长4%至37亿美元，或合每股1.28美元，汤森路透I/B/E/S访查的分析师预估每股盈余1.19美元。

总营收上升1.4%至172.6亿美元，略高于预估的172.2亿美元。

花旗包含投资银行与交易在内的机构业务下滑1%，因交易疲弱，华尔街同业也同样受此影响。

债券交易营收减少18%，因波动性持续偏弱；股市交易营收则是下降23%，因与一家客户的衍生性商品交易损失达1.3亿美元。

一名知情消息人士对路透表示，这家客户就是南非家具零售商Steinhoff International (SNHJ.J)。包括摩根大通在内的其他银行对陷入会计丑闻的Steinhoff也有曝险。

几名分析师在周二早上的报告中表示，花旗业绩略优于华尔街的最佳预估，他们更加关注的是花旗是否会调高绩效目标。

“业绩或能证明这一季‘表现够好了’，”Instinet分析师Steven Chubak在给客户的报告中表示。(完)