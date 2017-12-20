焦点：煤炭铁矿石需求激增之际 货运瓶颈致大量船舶滞留中澳港口

路透新加坡12月20日 - 超过300艘大型乾散货运船舶因航道拥堵，被迫在中国及澳洲多个港口外头等候，凸显出在今年冬季需求达到高峰之际，中国庞大的全球大宗商品供应链中存在的层层瓶颈。

资料图片：2012年6月，澳洲纽卡斯尔港口煤炭码头。REUTERS/Daniel Munoz

由于部分装运煤炭及铁矿石的船舶在澳洲港口外面等待的时间已经超过一个月，主要的租船费率跳涨至逾三年来最高。如果把这些等待的船舶串联起来，可以绵延超过40英里，足以在英吉利海峡从多佛(Dover)到加莱(Calais)排上两排。

再加上对中国的供应吃紧，航道拥堵问题正导致本就利润微薄的航运业负担额外成本，而航运业才刚从逾30年来最糟糕的景气滑坡中回升。根据汤森路透Eikon的租船数据，假设等候45天，最大的乾散货运船舶--海岬型船舶就得每艘额外支付100万美元的成本。

“澳洲东部一些港口有80艘船锚泊，这相当于20-25天的延误和拥堵，”希腊船东Teo Shipping的执行董事Ziad Nakhleh说。

船运商和经纪商称这是典型的延误情况，尤其是在冬季需求旺季期间，因中国大雾和强风等恶劣天气，与澳洲的基建问题，加剧了对船只的需求，为的是满足中国不断飙升的矿产需求。

受影响的澳洲港口包括昆士兰海波因特港(Hay Point)和达尔林普尔湾(Dalrymple Bay)的出口码头，据汤森路透Eikon数据，这些地方有76艘海岬型船舶和巴拿马型船舶等候装货。巴拿马型船舶是能通过巴拿马运河的最大型船只。

在达尔林普尔湾，载重93,296吨的巴拿马型船舶Piavia在11月4日就抵达准备装载煤炭，但一直等到12月17日才开始装货。

地图：煤炭和铁矿石需求飙升，中国和澳洲港口船只拥堵 tmsnrt.rs/2z2O0mL

“肯定是堵塞造成的。我不觉得等六个星期是正常的，”Piavia的德国船东Atlantic Lloyd联席执行董事Nicolaus Bunnemann说。

昆士兰资源委员会执行长Ian Macfarlane表示，海波因特港和达尔林普尔湾的延误是由港口维护、以及热带气旋黛比(Debbie)3月造成破坏的残留影响共同造成的。

“海波因特港已经恢复正常，但达尔林普尔湾仍有排队现象，不过已经在稳步减少，我们预计1月份将恢复正常，”Macfarlane对路透表示。

**港口关闭**

装货一旦最后完成，多数船舶将驶向中国。船运数据显示，部分船舶等待卸货已经等了两周多时间。

“这儿发生了几起事故，造成中国的几处港口同时关闭了两三天，”一名新加坡的海岬型船舶经纪商告诉路透。“长江口和鲅鱼圈一度全都关闭，长江口受到的影响最严重。”

船舶的船东在拥堵中两头受损：虽然拥堵造成租船费率上涨，但他们的船却租不出去。

12月12日，一艘载重180,000吨海岬型船舶从西澳到中国的租船费率达到每吨10美元，相当于每日约28,000美元，为2014年4月以来最高。

另外，10月份中共十九大会议之后，涌现出煤炭和铁矿石进口热潮，也在添堵。

“十九大期间中国实施了进口控制后，11月以来，市场上船货众多，”台湾裕民航运总经理王书吉称。

“不良天候、抗击污染政策导致要以较优质进口矿石替代国产矿石，以及钢铁价格强劲...均助推了运费的上涨，”王书吉称。

澳洲和中国的港口拥堵图表：reut.rs/2z3R5Dn

**航运业者处境脆弱**

船舶经纪商Banchero Costa驻新加坡研究主管Ralph Leszczynski称，中国12月煤炭进口料达到2,800万吨，创下2013年12月以来最高。

据船舶经纪商Clarkson，2017年全年中国料进口2.202亿吨煤炭，同比增加10%。

Clarkson称，铁矿石进口料达到10.7亿吨，同比增加6%。

对铁矿石和煤炭需求旺盛，此外石油和天然气消费猛增，而大部分自然资源需要进口。这对于正苦于摆脱有史以来最严重衰退的船运业来说简直是福音。

不过船运商表示，由于船只仍是供给过剩，因此任何回升恐怕都是脆弱的。

“船运费率要想实现持续获利仍是漫漫长路，”航运业游说团体Bimco首席航运分析师Peter Sand说道。(完)