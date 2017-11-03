焦点：美国众议院共和党公布税改议案 但获通过还需付出巨大努力

路透华盛顿11月2日 - 美国众议院共和党人周四公布了耽搁已久的税改议案，以兑现总统特朗普大幅减税的承诺，而特朗普能否取得首个重大立法胜利，还要看国会激烈角逐的结果。

2017年11月2日，美国华盛顿国会大厦，众议院筹款委员会主席Kevin Brady和众议院议长莱恩(Paul Ryan)公布名为“减税与就业法案”(Tax Cuts and Jobs Act)的税改法案。REUTERS/Joshua Roberts

该议案长达429页，是美国自1980年代以来最大规模的税改，计划将公司税从35%降至20%，降低个人和家庭税率，并取消企业和个人享有的部分税务抵扣。

这份几乎影响到每个美国企业和家庭的税改议案能否在国会获得通过，仍是个很大的未知数，一些商业团体迅速站出来表示反对。议案中的争议性条款将考验共和党人，他们虽然掌控国会参众两院，但尚未能帮助特朗普自1月上任以来取得任何重大立法胜利。

很多条款对倾向民主党各州的纳税人冲击最为严重，如减少州税和地方税抵扣额，抵押贷款利息抵扣额减半。

这份法案名为“减税与就业法案”(Tax Cuts and Jobs Act)，通过下调企业税、逐步取消遗产税、取消替代性最低税，为美国富人带来新的好处。

特朗普与莱恩和其他众议院共和党关键人物会面时表示要依靠他们维持住减税计划的形势，并重申要求国会在11月23日感恩节假日前将法案提交他签署。

这份冗长法案涉及到方方面面，还将面临受影响业界的游说战以及很多民主党人士的强烈反对。所以这个时间要求可谓紧迫。

特朗普称该法案是朝着为美国人减税迈出的“重要一步”，并在声明中说，“我们才刚刚开始，还有很多工作要做。”

这项由众议院筹款委员会提出的税改议案把现有的七个税级整并为四个，税率分别是12%、25%、35%和39.6%。之前共和党在一项税改纲要中曾呼吁把高收入者的最高税率降至35%。

全美住宅建筑商协会(NAHB)抨击这项立法议案，称其将对房价构成伤害，而且形同惩罚在城市买房的人。

“我们很担心一旦此案生效，楼市将迅速退回衰退境地，”NAHB主席Jerry Howard在专访中说。

NAHB说，该税改案条款把可从应纳税收入中扣减的未来购房抵押贷款利息额，从不超过100万美元贷款的利息减半至不超过50万美元，这令人无法接受。对于购屋成本较高的地区，比如华盛顿特区、纽约市、加州和夏威夷，该法案的影响最大。

该法案将废除现行州和地方所得税以及消费税可减抵税额的做法，并将州及地方房产税扣抵上限设在10,000美元。这些条款对住在高税率州的美国人影响较大，比如加利福尼亚州、新泽西州、宾夕法尼亚州及伊利诺州。

颇具影响力的小型企业游说团体--全美独立企业联盟(NFIB)也表态反对此议案。美国商会则表示支持。

莱恩称，该议案可让一个典型的四口之家每年少纳税1,182美元。

民主党强烈反对这个税改方案，他们认为这是让利于企业和富人，将扩大联邦财政赤字；共和党要想在几周内通过减税议案，则内部必须团结一致，无法承受党内议员的哗变。

**税改的细节**

议案的设计者决定不改变受欢迎的401(k)退休储蓄计划推迟纳税的供款上限，避免了一个重大争议。

该议案大致将个人和家庭的标准扣除额提高一倍。但这个方案也取消了每人4,050美元的个人免税额。

这项议案将把小型企业与其他非公司企业的最高税率上限，由目前“转嫁”所得(“pass-through” income)的最高39.6%下调为25%。议案将设立标准，把个人薪资所得与实际“转嫁税负”企业的所得区分开来，从而避免利用这个较低的新课税水准来避税。

议案将对美国公司的高获利海外子公司开征一个新的10%税率，以全球基准计算，从而防止企业将获利转移至海外。

针对在美国运营的外企，其美国运营部门对海外的支付，将面临最高20%的税率。

投资者警告税改计划处于初级阶段，要评估其对具体行业的影响还为时尚早。

众议院筹款委员会下周将开始正式审议该议案，之后再由众议院进行表决。议案也必须获得参议院的通过，共和党在参院仅有52席对48席的微弱多数优势。(完)