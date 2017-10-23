焦点：消费品公司借助大数据 抢滩崛起中的东南亚电商市场

路透新加坡/曼谷10月23日 - 当婴儿尿布生产商DSG国际(泰国)想了解消费者的想法时，它往往向电子商务公司Lazada求助。这家公司由中国电商巨头阿里巴巴控股(BABA.N)持有多数股权。

资料图片：2017年6月20日，新加坡电子商务公司Lazada的网站页面。REUTERS/Thomas White

“根据他们的数据，我们得知妈妈们有时在晚上浏览网页，这样当我们知道客户在上网时，就会闪动促销广告，”DSG泰国的执行长Ambrose Chan表示。

东南亚是全球增长速度最快的互联网市场，从越南到印尼和新加坡有6亿消费者，其中多数都擅用科技和社交媒体，他们在互联网上花的时间和网购支出也迅速增长。尼尔森2015年的一项研究估算，到2020年东南亚的中产阶层人数将较2012年增长一倍，达到4亿人。

咨询公司弗若斯特沙利文预测，到2021年东南亚电子商务市场总价值将从去年的143亿美元激增至655亿美元。

研究公司Euromonitor预测，到2021年印尼互联网零售将增长逾一倍至62亿美元，泰国则增长85%至28亿美元。

联合利华(Unilever)(ULVR.L)(UNc.AS)和日本化妆品公司资生堂(4911.T)等消费品公司表示，电子商务热潮使他们能够更加深入某些市场，而由于零售网络和基础设施糟糕，以前这些市场很难理解和渗透。

“来自Lazada的数据被用于给消费者偏好不同的某些商品进行定位。例如，泰国客户喜欢购买特殊纸箱装的尿布，而马来西亚人则喜欢分装成多个小包装，”陈说。

为了触及更多客户和更好地适应他们的网上消费行为，消费品公司正在与Lazada这样的电子商务公司以及时尚网站Zalora建立合作伙伴关系。

**强大而又富有洞察力的数据**

资生堂亚太地区负责数字与电子商务的副总裁Pranay Mehra表示，点击过50毫升产品的顾客可能最后购买的却是30毫升产品。Mehra并指出，数据和网上销售经验可以帮助企业设计捆绑销售，确定包装方式和分销，并影响实体店的选址。

“如果得到正确使用，这个数据非常强大，非常有洞察力，”Mehra补充说。

联合利华表示，印尼和越南等发展中市场的郊区消费者需求越来越多。

“我们与电商合作伙伴一起，正在用数据去协助寻找创新解决方案，以消除偏远地区运货成本高、信用卡普及率低这样的关键障碍，”联合利华的东南亚和大洋洲区域电商主管Anusha Babbar说。

联合利华称，在看到天然产品获青睐的趋势和购物者搜索数据之后，它在东南亚电商平台Lazada上推出了自己的圣艾芙(St Ives)护肤品品牌。联合利华与新加坡网络百货零售店RedMart、印尼Blibli和越南Tiki均有合作。

**数据和物流**

“传统零售商将很难看到消费者行为，”泰国Lazada的执行长Alessandro Piscini。“但我们却能从消费者的搜索行为中看出某位顾客是不是怀孕了。”

他说，Lazada计划用数据科学帮助商家基于年龄、性别和其它偏好为特定消费者群体定制产品。

在新加坡、马来西亚和印尼等市场出售衣服和配饰的销售平台Zalora称，它在与一些品牌就一些特别项目进行合作，帮助他们通过数据来了解客户。

Lazada和Zalora是少数在数个东南亚国家都有业务的电商平台。不过随着亚马逊(AMZN.O)和京东(JD.O)分别将新加坡和泰国作为进军东南亚的桥头堡，东南亚正逐渐成为新的战场。

Piscini称，Lazada泰国的业务重点将是与快速发展的消费品企业展开合作，以维持自己的领先地位；目前Lazada正在整个东南亚地区扩展其物流业务。在东南亚发展的挑战包括路况恶劣、城市交通壅塞和数以千计的偏远海岛。

当然，在线业务仍仅占消费品企业总销售额的很小一部分，但一些本地企业正超越与其他公司合作的阶段，开始投资建设自己的电商业务。

泰国最大的消费品生产商Saha Group(SPI.BK) (SPC.BK)自6月与Lazada开始合作以来，旗下部分品牌的在线销售额已增长九倍，但在线业务仍仅占总营收的1-2%。

Saha正利用电商数据进行客制化促销。

“我们现在向客户提供实时服务。以前的促销活动则是季节性的，”公司董事长Boonsithi Chokwatana对路透称。

他指出，该公司将投资20亿泰铢(6,000万美元)建设物流网，以支持电商业务发展计划，其中包括21个存储仓库和一个数据团队。

东南亚互联网销售：reut.rs/2l9ZkvJ(完)