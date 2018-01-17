焦点：特朗普将赴达沃斯发表演说 调查显示全球爆发冲突风险已上升

路透柏林1月17日 - 世界经济论坛(WEF)在达沃斯论坛召开前几天发布的调查显示，主要国家之间爆发政治和经济对抗，包括直接军事冲突的风险已经急剧上升。

这份全球风险报告强调了2018年的几个重大风险，包括极端天气和气温带来的环境风险、经济不平等和网络攻击。

但最突出的是地缘政治担忧升温。过去一年，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩之间的口水战不断升级，使全球在过去数十年里从来没有如此接近核冲突。

2018年的达沃斯年会将在1月23-26日在瑞士阿尔卑斯山举行，将有70位国家元首和政府首脑出席，此外还有社会名流、CEO和银行高管参加。特朗普将在最后一天发表演说。

该调查访问了来自政府、商界、学术界和非政府组织的近1,000名专家，结果显示有93%的受访者预计2018年大国之间的政治或经济冲突将恶化，40%的人认为上述风险已经大幅增加。

约79%的受访者认为国与国之间的军事冲突风险加剧。除了朝鲜半岛存在爆发冲突的威胁，报告指出中东地区也面临新军事冲突的风险。

报告将此归因于“强人政治”现象在全球各地抬头，并称由于对依据规范的多边主义支持下降，令政治、经济和环境方面的风险大增。

**错误方向**

报告以美国总统特朗普的一系列决定为例证，包括退出巴黎气候协定和跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，以及威胁撤出西方大国与伊朗签署的核协议。

“我们当下试图解决的风险需要多边解决方案，但我们正朝另一个方向前进，”顾问公司Marsh全球风险及数码总裁John Drzik称；Marsh协助编制了此份报告。

尽管地缘政治疑虑大幅升高，但环境问题是最受关切的议题，极端天气事件被视为2018年最重大的单一风险；去年大西洋的风暴多得不寻常，其中包括重创波多黎各的飓风玛丽亚(Maria)。

随着全球经济成长复苏，有关经济的疑虑大幅下滑。不过报告中指出，许多国家收入不均是一个“腐蚀性的问题”，并警告称勿对经济环境志得意满，因债务水准偏高、储蓄率偏低、且退休金提拨不足。

“经济扩大复苏让我们有了不可错失的好机会，可以解决那些我们放任削弱全球各机构、社会及环境的种种问题，”WEF的创办人及执行董事长Klaus Schwab表示。

“我们必须严肃对待全球体系崩溃的风险。”(完)