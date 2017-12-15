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焦点：欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
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December 15, 2017 / 1:32 AM / 2 days ago

焦点：欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺

2 分钟阅读

路透法兰克福12月14日 - 欧洲央行(ECB)周四坚持原先承诺，表示只要形势需要，就会一直向欧元区经济挹注资金，无视一些决策者的反对意见。同时欧洲央行上调了欧元区经济成长与通胀预估。

资料图片：2016年4月，德国法兰克福，欧洲央行总部大楼前的欧盟旗帜。REUTERS/Ralph Orlowski

欧洲央行上调了直至2019年的各年欧元区经济成长预估，并略微上调了通胀预估。目前认为2020年通胀率将为1.7%，接近略低于2%的目标水准。

但欧洲央行宣布维持利率于纪录低位不变，并坚持明年的资产购买计划。

了解情况的消息人士对路透表示，一些决策者要求央行暗示资产购买计划有可能发生变化，但这种呼声被轻松回绝。

“总而言之，这次对宏观经济预测的修正符合正确方向，”欧洲央行总裁德拉吉在记者会上表示。

“(但)充足的货币刺激措施仍然是必要的。”

经济增长优于预期，而且在一定程度上，通胀正为欧洲央行2.55万亿欧元购债举措的批评人士提供新的理由，比如荷兰央行总裁克诺特。

两位央行消息人士对路透表示，周四的议息会议上有少数几位决策者希望暗示，如果欧元区通胀继续加速，该央行可能调整其宽松货币政策承诺。

他们的建议包括，不再承诺继续购债直到通胀接近欧洲央行目标，或者如果前景恶化，有可能增加购债。

“一些人希望表明如果通胀率继续上升，或许我们将不得不调整前瞻指引，”其中一位消息人士称。

但消息人士称，有更多决策者选择只是重申欧洲央行的计划，即维持购债至少到9月，并且在此之后的一段时间内将维持利率在纪录低位。消息人士补充称，争论并不那么激烈。

德拉吉表示，会上没有讨论量化宽松资产购买计划，多数委员都不认同克诺特最近表达的观点，即该计划“已经完成了它的使命”。

**微妙讯息**

尽管如此，德拉吉还是很微妙地补充说，他对于达成通胀目标的信心更强了，并表示美联储收紧货币政策并无负面影响。此前美联储在周三宣布2017年的第三次加息。

“现在谈论改变我们提供的货币政策支持，还为时过早，”德拉吉在记者会上说。“不过经济扩张的动能正在积聚，我们对于实现目标的信心也在加强，肯定要比上一次货币政策会议时更强。”

五年来通胀压力疲弱，欧洲央行已打出所有政策牌，将利率降至负水准、向银行提供低成本贷款以及推出2.55万亿欧元(3万亿美元)购债计划。

这些举措见到成效，欧元区经济复苏目前已进入第五个年头，新增就业岗位900万个，因此决策者们可以从明年开始削减刺激规模，从2015年初开始的大手笔购债或将迎来结束。

不过，德拉吉的话让市场毫不怀疑，欧洲央行并不急于缩减刺激。

“还记得那个把欧元区比作重症监护患者的比喻吗？”荷兰国际集团(ING)经济学家Carsten Brzeski说，今日德拉吉再次解释清楚...只有当病人能够冲刺马拉松时，才能扔掉拐杖。

图表：

欧洲央行通胀与利率 reut.rs/2yoZPTY

各国发债上限被触及的预计日期 reut.rs/2BnyN4Y

编译 张涛/李爽/郑茵 审校 徐文焰/戴素萍

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