焦点：欧盟反对英国就未来关系提出的“三篮子”方案

路透布鲁塞尔2月22日 - 布鲁塞尔方面消息人士称，欧盟不会同意英国在脱欧后与之保持三种并行的关系：某些方面遵守欧盟规定，某些方面适度放宽，而其他方面则另起炉灶。

这是欧盟官员和外交人士对伦敦方面提出的“适度放宽”或“三篮子方案”的回应。英国政府希望召开会议，明确与欧盟的未来关系。

英国首相特雷莎·梅2017年在佛罗伦萨发表政策讲话时称，“一些方面确实会影响我们的经济关系，在这些方面我们与欧洲朋友之间或许存在不同的目标；又或者目标虽然相同但实现方式不同。”

“也有一些领域我们的目标和方式都是一致的，因为这对彼此的经济而言都是明智的，”她说。

但展示欧盟立场的各项文件，以及布鲁塞尔消息人士周四发表的言论清楚地表明，其余27个欧盟国家不喜欢这个想法。

“这是一种摘樱桃行为，我认为不可接受，”一位欧盟官员表示，意指专挑对自己有利的做法。

英国将于2019年3月退出欧盟，并有大约两年的调整期。在那以后，英国与欧盟之间是何关系，数月来欧盟一直敦促伦敦提出自己的设想。

“当我们试图说服特雷莎·梅首相提出她的愿景时，我认为我们期待的并不是三篮子方案，”欧盟一位资深外交人士补充说。

“坦率地说，我们无法理解英国提出的所有这些想法，因为其中许多想法并不一致。”

欧盟表示，英国不能获得对单一市场及关税联盟有选择性的准入，并表示将来英国从欧盟得到的权利越多，必须接受的义务也更多。

英国希望在3月份与欧盟27国就退欧后过渡期安排达成协议。

然而欧盟警告称，如果没有双方未来关系计划、爱尔兰边境问题解决方案、以及就欧盟最高法院相关问题达成的一致，可能就无法达成协议。

英国周三提出开放式过渡期--取决于需要多长时间与欧盟达成未来的贸易协定--但欧盟也拒绝了这一提议，称目前仍坚持在2020年底完成的计划。

欧盟也怀疑这对达成全面的未来贸易协定是否足够，并预计这个时间还会推迟。但欧盟尚未给英国一个更晚的时间，作为在谈判中向英方施压的方式。

出于同样的原因，欧盟官员和外交官对于是否在3月份就英欧未来协议提出共同意见也发出矛盾信号，无论英国是否提出其观点。(完)