焦点：欧盟峰会将讨论英退后预算案及执委会主席人选等议题

路透布鲁塞尔2月21日 - 欧盟27国领袖周五召开非正式峰会时，预算案及执委会主席人选等问题将成为主要的议题；欧盟试图因应2019年英国脱欧所带来的后果。

除英国以外的欧盟领袖届时将表明是否同意扩增欧盟下个七年预算规模，支应安全、防务及移民等公共政策所需，即便英退将使得对预算呈净贡献的国家数目减少。

至于选择欧盟执委会下届主席，这些领袖也将表态是否同意让欧洲议会拥有更大的话语权，及如何处理英国退欧后该议会出现的空缺席位。

“周五举行的非正式峰会将启动对英退后欧盟议题的讨论，不论是在制度面还是在预算架构等方面，”欧盟一名资深官员表示。

该官员称：“此次峰会作出的所有决定，只有英国离开欧盟后才会生效。”

欧盟执委会希望领导人把下一个长期预算案规模，从目前相当于欧盟国内生产总值(GDP)的1.0%提高至1.1-1.2%。该预算案将为2021-2027年的欧盟联合政策提供资金。

为填补英国离开后留下的每年约100亿欧元缺口，执委会提出了开源节流的建议。

德国称准备支付更多，该国对欧盟预算的净贡献已经是最高。但荷兰等其他国家排除了增加付款的可能，称欧盟规模缩小意味着预算也要缩小。

该官员称：“欧盟预算问题的争议一直很大，英国离开后也仍将如此”，并警告称周五可能不会就具体金额达成一致。

“大多数成员国将支持增加欧盟预算，但那些持怀疑态度或反对意见的人都非常坚定，而且可能比持支持态度的人更坚定，”这位官员称，并指出谈判才刚刚开始。

“周五我们将不会有共识。”

**对执委会主席人选看法分歧**

除了在什么方面支出多少的问题，领导人们还必须解决更多的程序性问题，比如需要花费多少时间在这一点上达成共识。

欧盟执委会希望在2019年5月下届欧洲议会选举之前达成预算协议，但鉴于当前预算的谈判花了29个月，很多欧盟领导人认为这一时间框架太短，不切实际。

结果可能是，2019年5月前预算谈判取得重大进展，但最终协议将等到稍晚新一届欧洲议会就位后敲定。

欧盟领导人可能就一份欧洲议会席次提案达成协议。这份提案提议，在73位英国代表离开议会，且其中部分席次重新分配给其他欧盟成员国，以反映人口结构变化后，欧洲议会的席次从751席减为705席。

但欧盟领导人还可能驳回欧洲议会的一项要求：即领导人只能从该议会主要政治团体择定的领先人选当中，挑选欧盟执委会下届主席。

“将由(欧盟领导人)决定，并亦考量其他条约义务，那将是欧洲理事会自主的决定。”前述官员表示。(完)