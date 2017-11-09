焦点：欧盟成员国预计英国难以满足分手条件 下一步谈判料举步维艰

路透布鲁塞尔11月8日 - 欧盟成员国代表周三商议，有关英国退欧后与欧盟关系的谈判将推迟到明年开始。这加大了企业出逃英国的风险，因2019年3月之后的形势极不明朗。

2017年10月20日，比利时布鲁塞尔，英国首相特雷莎·梅出席欧盟领导人峰会的记者会。REUTERS/Francois Lenoir

除英国外的欧盟27国代表原计划开始讨论，如何协商17个月后英国退欧时开始的过渡期问题。但知情人士对路透表示，讨论中多数人担心，下个月英国方面可能无法满足欧盟的条件，因而无法开启下一阶段谈判。

德法两大国再次坚持，英国首相特雷莎·梅应该原则上同意支付数以百亿欧元计的分手费，然后欧盟领导人才能同意开始下一阶段有关双方未来关系的磋商。他们在上月的峰会上告诉特雷莎·梅，在12月14日的下一次会谈中也准备采取同样立场。

欧盟一位知情官员表示，英国谈判代表“不应该认为他们将顺利进入下一阶段”。英国代表将于周四和周五在布鲁塞尔进一步就这一财政问题进行谈判，同时也会涉及欧盟公民在英国的权利以及爱尔兰边界问题。

“尽管过渡期和未来关系的谈判都在正式日程上，但欧盟27国对于就第一阶段三个问题取得‘长足进展’的必要性非常关切，而英国并没有意识到这一点，这才是代表们十分关注的问题。”

特雷莎·梅正陷于困境中，英国政府一周内发生了两例内阁官员因丑闻而辞职的事件；同时，德国、法国等国继续向特雷莎·梅加压，促其达成协议，因为企业需事态更加明朗才会做出新一年的投资决定。

**“支付分手费”**

“关注点就在当下，以及英国还远未达到取得长足进展的事实，还有我们所剩时间已然无多，”该官员补充道。多名大使对此次也表达了类似观点。

“我们不应迫于压力仓促行事。他们真的必须支付分手费，”欧盟一名高级外交人员说道。

欧洲议会周三也发表了其看法。议会负责英退的协调人员维霍夫斯塔称，特雷莎·梅有关公民权问题接近达成协议的暗示有些离谱，“一些关键问题”仍有待解决，以确保欧盟公民权利。退欧协定须由欧洲议会批准。

欧盟官员称，各国代表认为若未来一个月的退欧谈判没有“明显进展”，对退欧后安排的磋商将只能推迟到明年，而英国则期望能立即开始讨论。

“如果他们到12月初以前还没有行动，我们就不得不为接下来的计划再做打算，”这名资深的外交官说道。“要么接受我们开出的条件，要么拒绝，显然对英国来说都不怎么样。在英国国内他们承受退出谈判的巨大压力。”

一些英退支持者曾敦促英相特雷莎·梅达不成协议也退欧，认为有序退欧对欧盟也有利，英国经济可以经受任何退欧冲击--这一看法在企业界并未获普遍认同。

几位欧盟官员表示，英国在过渡期也必须要遵守所有欧盟法律，即使它们在过渡期有所调整，但将不会具有投票权。对于这样的过渡期，双方均表示应该持续不到两年，或许还会延长，为达成贸易协定提供时间。

“两年左右的时间不可能达成任何贸易协议，”一位负责退欧事务的欧盟议会官员表示。(完)