焦点：欧元区财长会议下周举行 商讨银行业联盟和共同预算等事项

路透布鲁塞尔10月31日 - 欧元区财长将在下周举行会晤，就银行业联盟组建完成、设定共同预算的提议、以及简化欧元区财政规则等事项进行磋商，为12月有关欧元区改革的峰会做准备。

资料图片：2016年3月在维也纳拍摄的欧元纸币。REUTERS/Leonhard Foeger

但下周一的会议可能不会得出任何结论，因为欧元区19国在多数改革事项上存在着广泛分歧。

“这更像是烹饪开始之前的摆盘工作，”一名欧元区高官说道。

12月15日的欧元区峰会，将开启为期六个月的深入一体化的审议进程；下一次峰会将于2018年6月举行，就欧元区的未来走向作出决定。

欧元区可能改革的事项包括：设立欧元区预算，由一名欧元区财长统一管理，该财长对欧洲议会内的欧元区议会负责。

其他提议包括将欧元区救助基金转为欧洲货币基金，并建立主权破产机制，让市场压力来迫使政府采取审慎的财政政策。

欧元区部分官员认为市场的参与很有必要，因为欧盟的财政规定《稳定与增长公约》已经变得十分复杂且容易受到政治干预，从而失去效力。

各国财长将于周一讨论如何简化上述规定。1992年规定只有一条：预算赤字不能超过GDP的3%，公共债务不能超过GDP的60%；而现在已经发展成为数百页的法律条文和解释。

“我们将马斯垂特条约的一项条款发展成400页的规定，但并没有让它变好400倍，”这位官员称。

但如果不能就任何方面的改革达成共识，讨论将难以取得进展。

对于欧元区预算这个主要内容，各方的看法分歧严重，从最高数千亿欧元到根本无需共同预算。

预算是应该通过特别税收还是成员国出资筹集，以及是否应该借出资金或进行转移支付，各方并没有达成一致。有些国家希望预算用于支持改革或投资，而其他国家认为应该用于支付失业救济或应对宏观经济冲击。

各成员国在如何通过泛欧洲存款保险机制来完成欧元区银行业联盟方面也没有达成共识。

德国强烈反对该计划，担心资金更为富裕的德国银行业者最终可能不得不扶持其他欧盟国家实力较弱的同行，例如意大利，巨额的坏账对该国银行业的稳定性构成风险。

不过，官员们表示，有必要推行欧洲存款保险计划(EDIS)，从而让欧元区银行业体系更加稳定。

经过两年毫无结果的谈判后，欧盟执委会10月初提交新的提议，较原计划更逐步的推出EDIS。(完)