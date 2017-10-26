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焦点：电动汽车大行其道之际 丰田仍不放弃氢燃料汽车
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2017年10月26日 / 上午9点03分 / 1 天内

焦点：电动汽车大行其道之际 丰田仍不放弃氢燃料汽车

2 分钟阅读

路透东京10月26日 - 日本丰田汽车(7203.T)重新推动燃料电池汽车，希望其在电动汽车大行其道的未来担负起重要作用。丰田已经在氢能源电池技术上大举投入，但该技术被特斯拉创始人马斯克嘲笑为“非常不靠谱”。

资料图片：2016年9月，巴黎车展媒体日展示的丰田氢燃料汽车Mirai。REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

但丰田认为，要完全取代汽油汽车，纯电力电池汽车--比如特斯拉的Model X，还有丰田的氢能源汽车Mirai，这两种技术缺一不可。

“我们并不认为电动汽车和氢燃料汽车之间是零和的关系，”丰田汽车会长内山田竹志在东京汽车展之前告诉路透。“我们绝不会放弃氢燃料汽车技术。”

被称为混合动力汽车“普锐斯”之父的内山田竹志表述，丰田并不反对电动汽车，而且对全固态锂离子电池技术进行大举投资，以使电池更耐用。

但丰田也看到氢能源汽车的一些优势，这种汽车由燃料电池产生的电力驱动。

充电时间长是电动汽车面临的一大主要问题，有些情况下最长达18个小时。此外，由于车企加入更多电池来提高行车距离，该问题被放大。

快充技术有助于解决该问题。但丰田Mirai研发总工程师田中义和称，对于生活繁忙的许多普通车主而言，等待30-40分钟还是太长了。

他及其他工程师表示，更糟的是，过于频繁的使用快充，会严重缩短电池寿命。

虽然氢燃料电池汽车加氢只需不到五分钟，但该技术成本高昂且加氢站缺乏，这也是丰田正在致力解决的问题。

该公司已在日本与竞争对手及能源企业进行合作，来建设加氢站网络，与其合作的企业包括日产汽车(7201.T)、本田汽车(7267.T)及JXTG Nippon Oil & Energy等，目前日本总共有91个加氢站。

田中义和还希望大大延长这款汽车的续航里程，以弥补燃料补给站匮乏的不足。

尽管还处在概念阶段，但田中义和希望将Mirai汽车的“实际续航里程”从当前的350-400公里提升至500公里左右。燃料电池车的实际里程通常会降至“标注”里程的65-70%，因为司机经常开空调或是恣意加速。Mirai的标注里程是650公里。

**中国市场大有希望**

丰田称，中国是氢燃料汽车最有前途的市场之一。中国在大力宣传使用电动汽车，但同时也开始研究燃料电池技术。

“中国决策者与我们频繁互访”讨论丰田的氢燃料电池技术，丰田一位绿色科技工程师Katsuhiko Hirose称。

丰田定于本月在中国试水氢燃料电池汽车，这是其确定在中国销售Mirai可行性计划的一部分。(完)

编译 李春喜/侯雪苹/刘秀红；审校 高琦/张明钧/王洋

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