焦点：FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息

路透华盛顿11月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席被提名人鲍威尔在确认提名听证会上，为有可能放宽金融业监管的计划辩护。

2017年11月28日，华盛顿，美联储主席被提名人鲍威尔出席参议院金融委员会听证会。REUTERS/Joshua Roberts

参议院金融委员会成员数度力图让鲍威尔卷入国会山庄的讨论，他均予以回避，就像部份美联储官员一样，拒绝分析减税计划的影响或主张增加移民以增加劳动力。他说，倘若生产率未见跳升，则经济年成长率可能守在2-2.5%区间，低于特朗普3%的目标。许多分析师都认为美国生产率不可能急升。

整体而言，鲍威尔的讲话并未出人意表，表明了美联储当前的立场；即利率将继续循序渐进地上调，通胀路径仍难以判断，薪资疲弱和劳动参与度低落显见就业市场仍有改善空间。

鲍威尔甫担任美联储理事时，也有些保守地担忧美联储危机应对措施的程度。但他最终认同美联储当前政策利大于弊，多年来的宽松货币环境使得失去工作的劳工得以逐步重返就业市场；正如他开场所言，美联储要有能力果断应对美国经济面临的新威胁。

会中意见交流最尖锐及最详细的部份涉及金融监管，这是鲍威尔多年来担任美联储理事所关注的领域；他表示，到了停下脚步评估2007-2009年深度衰退结束八年后情况发展的时候了。

“我并未将我们正在做的事称之为放松监管...这是回顾并确保我们所做的是有道理的，”鲍威尔对委员会表示。“银行挥霍资金对任何人都没有好处。”

鲍威尔表示，他希望确保监管措施是根据不同机构的规模和角色“量身打造”，或许会允许较小型银行在证券交易和其他投资方面拥有更多空间，同时将大型金融企业以外机构的“压力测试”频率和强度下调。

他在一份声明中称，银行“过大而不能倒”的问题差不多已得到解决。这份声明可能让一些分析师和监管问题专家颇感意外。在被问及是否仍有企业规模过大，一旦倒闭会对金融系统造成广泛损害时，他回应道，“我会说不是。”

在差不多两小时的听证会过程中，没有参议员表示反对鲍威尔，不过在监管问题上的问答使民主党人士质疑他是否会偏向华尔街，共和党则想知道美联储能否在减轻金融公司负担方面做得足够。

目前尚未安排参议院委员会或全院表决，但预计鲍威尔的提名可以在2月初叶伦任期结束前获得确认。

市场对鲍威尔出席国会听证会反应不大。同时分析师指出他对于一些问题的回答有些死记硬背的意味，想知道未来遇到需要随机应变的情况时，他将如何发挥。鲍威尔将是1970年代以来首位担任美联储主席的非经济学者。

特朗普在一份包括叶伦在内的五人名单中最终选择提名鲍威尔出任美联储主席，认为这样可以延续美联储的既有政策，而无须重新提名由前任民主党政府任命的主席人选。美联储政策已推动美国失业率降至4.1%，并提振股市升至记录高位。

咨询公司Capital Economics的美国经济学家Michael Pearce写道，鲍威尔的提名确认听证会“并未发出他将带来新想法或者将改变作法的信号”，称鲍威尔在重申美联储现有立场时“守口如瓶”。“我们益发担心未来几年有可能犯下政策错误。”

不过与特朗普执政期间的其他一些提名确认听证会相比，对鲍威尔的听证会算是气氛融洽。他在担任美联储理事的五年时间里，借助在家乡马里兰的深厚人脉和曾在财政部任职的经验，他与听证会的民主党和共和党官员都建立了良好关系，他们表示对他的工作表达了尊敬。

也许正因此，听证会中的提问大多是要求他对一些问题明确表态，比如国会中正在进行讨论的税改方案是会像共和党人所说的那样提振经济增长，或者如民主党所说仅会让负债激增。

鲍威尔对此避而不谈，只是重申美联储的一贯立场，即税收与支出政策取决于当选领导人，并非美联储的职责范围。

“我并不是这个问题的专家，”鲍威尔说。(完)