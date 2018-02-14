焦点：市场波动、预算赤字给美联储新主席鲍威尔带来考验

路透俄亥俄州代顿2月13日 - 上个月美国联邦储备委员会(FED/美联储)政策会议结束时，美国股指接近纪录高位，市场波动几乎不存在，决策者谈论着在波澜不惊中迎来鲍威尔就任美联储主席。

但现在这位叶伦的继任者面临着提前到来的考验，美联储正在评估近期市场下挫和长期债券收益率上升的影响，以及特朗普政府税改和支出政策可能会刺激通胀超预期加速上升的风险。

鲍威尔将在2月28日当周分别出席美国参众两院的听证会，并在3月20-21日的政策会议后首次以联储主席的身份召开新闻发布会，届时他的观点将更加为人所知。

投资者普遍预计美联储将在3月的会议上加息。

周三公布的美国通胀数据可能也会显示物价是否在加速上升，通胀上升对于正努力实现2%通胀率目标的美联储而言将是好消息，除非上升速度太快。

与此同时，本月市场动荡“明显引发忧虑，”瑞银分析师在报告称。该报告探讨了鲍威尔是否会通过推迟3月加息来稳定金融市场。

Carpenter表示不太可能，但补充称，这波跌势让美联储难以断定，对政策而言，市场突然震荡是否比最近通过的减税和美国政府赤字料增加影响更大。

上周，美国国会通过一项临时支出协议，并由总统特朗普签署成为法律。这项协议料将预算赤字推入每年1万亿美元区域。

周一，特朗普提出一项预算议案，要求在2019财年支出比上周协议确定的规模减少570亿美元。

**“上行风险”**

美联储官员迄今都表示，联储应坚持叶伦任内制定的政策路线，逐步加息，既不对最近市场动荡做出反应，也不急于就减税和赤字对通胀的影响做出定论。

但他们也明确表示正在密切关注上述所有因素，这些因素让鲍威尔上任的头几个月比几周前预想的更为复杂。

“我们在相当长时间内保持的预期存在更为明显的上行风险，”克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周二在俄亥俄州代顿(Dayton)发表完讲话后对记者称。梅斯特还称，减税导致的额外支出以及预算赤字扩大，可能改变美联储对经济成长、通胀及其它经济领域的展望。

“评估企业和家庭如何反应变得重要起来。”

“谁知道呢？”梅斯特称。“若我们看到信心回落，金融市场对经济就可能构成下行的风险。我们迄今尚未看到这种情况，我预料也不会出现这种情况。”

至于上周股市挫跌，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)称，他觉得投资者正在努力与时俱进，最终接受央行将继续升息的事实，并相应地调整股票和债券投资。

“我认为部分市场的反应是经济表现良好的写照，”威廉姆斯称。他还补充说，长债收益率上升，“或是对于全球经济将继续成长，央行将随之升息迟来的认可”。(完)