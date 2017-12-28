焦点：石油金融交易时兴 美国尤盛

路透新加坡12月28日 - 今年石油金融交易繁盛，触及纪录高位。在美国页岩油荣景支撑下，美国石油合约交易量增幅超过了全球其他地区。

2017年5月3日，美国德州二叠纪盆地一座抽油机。REUTERS/Ernest Scheyder

汤森路透Eikon的交易数据显示，交投最活跃的合约--美国指标西德克萨斯中质油(WTI)近月期货，2017年成交量将触及创纪录的近1.5亿口。

这比国际指标布兰特原油期货即期7,100万口的成交量高出一倍还多。过去五年，美国原油产量已大增近70%。随着美国原油产出飙升，布兰特与WTI的交易量差距也进一步拉大。

这种趋势也显示在市场未平仓合约方面，WTI自9月份开始领先布兰特。

石油生产商利用衍生品市场锁定获利，而买家则希望防范价格上涨，投资人采用的一系列复杂的交易策略和投机行为则进一步提高了市场流动性。

“美国页岩油成为了采用现代方式解决问题的一个缩影，”迪拜经纪公司Freight Investor Services (FIS)的能源经纪人Matt Stanley表示。

“美国生产商有太多现代化工具可用，使得他们能对冲未来的产量，并利用传统的油储出借安排，这些安排许多都附带有协议，要求在拨出投资资金之前要对远期产量进行对冲。”

美国石油产量正在迅速逼近1,000万桶/日，目前只有沙特和俄罗斯的产量比美国高。

随着新石油生产商交易美国原油期货，越来越多的对冲基金给这些生产商提供服务，美国原油交易量已经失控，把布兰特原油甩在后面。

在美国以外，中东生产商几乎不对他们生产的石油进行对冲。中东生产商多数以布兰特原油作为指标价格。

图表1：原油期货未平仓合约 tmsnrt.rs/2C1wdTm

图表2：原油成交量 tmsnrt.rs/2CeGj2B

由于享有低生产成本，这些大多由政府所有的石油公司按照长期供应协议、以固定官方售价(OSP)来出售大部分原油。

中国和日本等亚洲大买家是中东石油的最大客户，他们也极少用到期货市场，导致亚洲交易时段的衍生品市场活动要低迷许多。

但情况可能生变。在OPEC第二大产油国伊拉克，伊拉克国家石油营销组织(SOMO)可能会开始为一些产量做对冲，以防范油价下跌给政府收入带来风险。

“所有人都将关注明年真正开始对冲产量的首个中东产油国，”FIS的Stanley说。“到那时候市场份额争夺战才真的打响。”(完)