焦点：通用电气第三季业绩低迷 将出售200亿美元资产

路透纽约10月20日 - 通用电气(GE.N)新任执行长弗兰纳理(John Flannery)周五表示，将剥离逾200亿美元资产，同时公司高层将会为完不成获利目标负责。之前弗兰纳理称第三季业绩“十分可怕”。

资料图片：2015年6月，法国巴黎，第26届世界天然气大会现场悬挂的通用电气公司企业标识。REUTERS/Benoit Tessier

通用电气季度业绩远不及华尔街预期，并调降全年业绩预估，拖累股价一度跌6%。但弗兰纳理称他将专注于公司的获利以及为投资者提供分红，公司股价随之反弹，收盘涨1.06%至23.83美元。

该公司逾10年来一直回报欠佳，投资者迫切要求其做出大幅改变。

以周五股价下跌之前计算，通用电气过去16年的总回报(股票上涨外加分红再投资)仅为0.64%。如果在前任执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)上任当天向该公司投资1,000美元，到周五仅值1,006.38美元。伊梅尔特在8月1日离任。

弗兰纳理称，他将改变通用电气的企业文化，让管理层负起更大责任，要求更好的业务表现，并降低通用电气投资组合的复杂度。

弗兰纳理在与分析师的电话会议中表示，通用电气有一些表现不错的业务，但被另一些业务所拖累，后者消耗投资和管理资源，却看不出未来会有巨大回报。

未来数月“我们的投资组合将变得更简化、更有重点，”他说。“我们正在进行全面改变。”

弗兰纳理没有说明将从哪些地方着手，有关细节他将在11月13日公布。

弗兰纳理还暗示，通用电气将尽可能维持派息，但不得不在派息与投资增长之间做出平衡。

分析师对于通用电气可能剥离哪些资产看法明确，“通用电气可能出售交通运输、照明以及其它不那么看重的非核心资产，”Melius Research分析师Scott Davis在给客户的报告中写道。

通用电气第三季疲弱业绩显示出弗兰纳理所面临的问题有多棘手，他表达了改组通用电气高层的愿望。维权投资者Trian Fund Management的创始人之一Ed Garden最近进入通用电气董事会，弗兰纳理称，这将带来“有力的对话”。这透露出18位董事中有部分人的位置“正在被考虑”。

通用电气公布经调整后每股盈余0.29美元，远低于汤森路透I/B/E/S调查中分析师预估的0.49美元。

公司将全年每股盈余预估从1.6-1.7美元调降至1.05-1.1美元，并称经营业务仅会带来约70亿美元的现金流，低于此前预估的120亿-140亿美元。该公司维持派息不变。

电力和油气业务的低迷表现、商誉减值和重组成本超过预期，是公司获利下降的主要原因。

公司电力业务获利在第三季锐降51%。

第三季经营业务产生的现金流为17.4亿美元，上年同期为29亿美元。

季度营收增长14.4%至334.7亿美元，受助于收购油服公司贝克休斯(BHGE.N)。(完)