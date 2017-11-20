焦点：德国组建联合政府谈判破裂 总理默克尔第四个任期前途未卜

路透柏林11月20日 - 德国总理默克尔为确保第四个任期无虞而寻求组建三方联合政府的努力遭遇挫败，此前潜在的执政伙伴自由民主党(FDP)意外退出组阁谈判，使得德国陷入政治危机。

2017年11月16日，柏林，德国总理默克尔就组建新一届联合政府发表讲话。REUTERS/Axel Schmidt

在亲商的FDP退出谈判后，默克尔旋即表示她将告知德国总统无法组建联合政府。在9月的大选中，默克尔所在的保守党派虽仍为议会第一大党，但获得的席位比上次大选减少。

这样的情势让德国面临二战后从未有过的两个选项，即默克尔与绿党组成一个少数派政府，或者是总统在各政党无法组建政府后要求重新大选。

目前联合政府中默克尔的执政伙伴--中左翼德国社会民主党(SPD)在9大选中位居第二后，已排除再次与保守党派共同执政的可能性。

“这是深刻反省德国未来何去何从的一天，”面容疲惫的默克尔对记者表示，“身为总理，我将尽力确保这个国家在未来艰困的几个礼拜得到良好的管理。”

德国自由民主党党魁林德纳(Christian Lindner)在周日2300GMT前，以无法就关键议题与另外两个政党达成共识为由宣布退出谈判后， 欧元兑日圆周一触及两个月低位。

“今天并没有进展，反而还遭遇挫折，因为重点妥协方案受到了质疑，”林德纳对记者表示，“与其用错误的方式统治，倒不如不统治。再会！”

这三个无缘结盟的政党已努力超过四周，希望消除在移民、气候与支出问题上的歧见。

主要的争议在于保守党要求就德国每年接受寻求庇护者移民的人数设定上限，而绿党反对这么做。

**缺乏互信**

林德纳表示，除了几个主要的争议点之外，三个政党也无法建立充分的互信，而这是确保新政府在整个四年任期内保持稳定所必需的。

德国工商联会(DIHK)表示，不确定时期延长将对经济不利。

“对于我们国家未来重大议题所进行的工作，有可能延宕更长一段时间，”DIHK主席Eric Schweitzer在电邮当中写道。“德国企业如今必须为可能出现的长期不确定性预作准备。这对经济而说总是很艰难。”

各方对于举行第二次选举意愿不高，尤其是在德国新选择党(AfD)9月取得近13%的得票率后，主要政党担忧该党会拿下更多票数。

身为欧洲最大经济体的德国未能组成政府，或将对欧元区改革、以及欧盟对俄罗斯及土耳其政策等所有事项都造成影响。(完)