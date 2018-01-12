焦点：德国2017年经济快速增长且财政盈余创纪录 2018年有望再创佳绩

路透柏林1月11日 - 2017年德国经济增长率为六年来最高，公共财政亦录得创纪录的盈余，助长了对2018年会再有强劲表现的憧憬，同时也令下届政府该如何管理财政的辩论变得更加激烈。

资料图片：2012年8月，拖船牵引集装箱货轮"Hamburg Express"进入汉堡港。REUTERS/Morris Mac Matzen

联邦统计局周四称，2017年经济增长率为2.2%。这虽然不及路透调查预测的增长2.4%，但仍是2011年以来的最高增长率。在超低借贷成本、处在纪录高位的就业及薪资增长带动下，消费者支出为经济增长作出了最大的贡献。

德国经济的传统驱动力--企业投资和出口也功不可没，因全球以及欧元区对“德国制造”产品的需求回升。

智库Ifo上月预测今年经济成长速度加快至2.6%。关注焦点在一定程度上落到政治领袖的肩上，经过数月协商组建执政联盟未果后，他们讨论如何最好地增强这种经济动能。

“现在要确保这种经济光芒延续至未来，”VP Bank的Thomas Gitzel表示，“投资是需要的。新政府的任务艰巨。现在是时候采取行动了，而不是躺在荣誉上面。”

德国总理默克尔希望与德国社会民主党(SPD)组成联合政府，但她周四表示仍有障碍需要清除。周四是可能正式谈判前举行的试探性会谈的最后一天。

尽管默克尔执政的12年中有11年经济都实现增长，但她一直面临外界关于其对经济自满的批评，分析师和商业游说团体呼吁彻底改革德国繁重的税制，一些人称目前的税制阻碍了民间部门投资。

默克尔的基督教社会联盟(CSU)/基督教民主党(CDU)联盟倾向减税以增强经济成长势头，而且财政上也有这么做的空间，但部分经济分析师建议加税或至少维持税率不变，以避免泡沫风险。

社会民主党(SPD)建议对高收入者加税，以期为增加的福利支出和教育投资，以及改善儿童日托设施提供资金。

**刺激措施已然足够？**

德国智库Ifo首席经济学家Timo Wollmershaeuser认为，欧洲央行的扩张性政策已为德国经济提供足够的刺激，这意谓着下届政府应推迟任何减税计划。

“如果经济继续表现非常好，推迟计划中的减税将是明智做法，而且实行减税时要逐步进行，理想情况下，到2019年再减税，届时欧洲可能关上货币刺激的阀门，”Wollmershaeuser说。

但默克尔的联盟急欲向民众表明，德国家庭的口袋也同样拥有更多资金，并非只有政府是如此，政府自2014年以来便享有财政盈余。

周四公布的另一份统计局数据显示，2017年公部门整体录得创纪录盈余384亿欧元，明显表明政府在缩减税务负担和扩大支出方面有很大的弹性空间。

周四的GDP分项数据显示，资本投资是经济成长的第二把推手，贡献了0.6个百分点。出口则贡献了0.2个百分点。

2017年德国通胀率亦回升，触及五年高位。

这将会让欧洲央行利率决策者之间已然激烈的讨论升温，随着欧元区的物价压力逐渐升高，他们必须决定撤回资产购买计划的方式和时间点。(完)