焦点：默克尔选后试图组建执政联盟 右翼政党成议会第三大党

路透柏林9月25日 - 默克尔在笃定连任其第四个德国总理任期后，展开试图组建政府的艰困任务，并敦促中左翼社会民主党(SPD)不要关上再次共组“大执政联盟”的大门。

默克尔在两年前决定允许逾100万移民进入德国，受此决定所累，其所属的保守阵营得票率少了8.5个百分点，降至33%，为1949年以来最低。她的执政联盟伙伴SPD，得票率亦下滑，并称其将成为反对党。

选民转而支持反移民的德国新选择党(AfD)，使其成为逾50年来第一个进入议会的极右翼政党。然AfD几乎还没有时间品尝第三大党的光环滋味，就先陷入内部争吵。

许多德国民众把AfD的崛起视为对现状的不满，类似于去年英国的退欧公投结果及美国特朗普当选总统。但德国的政治中心要比英国来得稳定，因有更多的选民受惠于全球化，且大多数的选民希望避免重蹈过去极端主义的覆辙。

默克尔所属的德国基督教民主党(CDU)仍是议会第一大党。她周一希望保留组建联合政府的选项，称她将开始与自由民主党(FDP)、绿党以及社会民主党(SPD)进行协商。

社民党领导人舒尔茨(Martin Schulz)稍早表示，该党别无选择，只能成为反对党“以捍卫民主抵御外界的质疑和攻击”。该党得票率降至20.5%的战后低点。

“我听到了社民党的表态，不过我们应该保持接触，”默克尔在记者会上称。“我认为所有党派都有责任确保有一个稳定的政府。”

默克尔明确表示，她仍打算做满四年的总理任期。不过她将组建的下一届联合政府可能面临她掌权以来最艰难的局面，因为她仅剩的两个可能的执政伙伴--对企业友好的自由民主党和提倡加强监管的绿党--在移民、税收、环保和欧洲议题方面均意见相左。

自由民主党党魁林德纳(Christian Lindner)的表态已经让谈判变得艰难。他表示该党无论如何都不会与保守派和绿党组建执政联盟。

他说，德国能源政策及其在欧元区财政政策方面的立场应该有所改变。但他对欧洲问题的基调比较温和，称法国强大对德国有利。

绿党则把气候变迁、欧洲问题和社会公平作为参加任何联合执政谈判的优先议题。

绿党俨然成为执政联盟能否成型的关键之一，加重了市场压力。车企宝马(BMWG.DE)股价收跌0.3%，汽车零配件供应商Continental (CONG.DE)收跌0.8%，火力发电厂运营商RWE(RWEG.DE)则跌5.31%。

**分裂**

许多德国民众对于AfD的崛起感到吃惊，外长曾将该党比作纳粹。周日该党在柏林进行选举活动时，抗议者朝着外围的警察投掷石块和瓶子。

但选举刚过去一天，AfD就出现了分裂迹象。该党重量级人物之一、共同主席Frauke Petry表示，她不会加入AfD的议会党团，她将以无党派身分担任议员。目前尚不清楚她做此决定的原因。

这次选举还暴露出默克尔的保守党与她的盟友基督教社会联盟(CSU)存在分歧。基督教社会联盟面临明年的地区选举，为了赢回流失至AfD的选民，立场必须向右倾斜。

在可能组成不稳定的“牙买加”联盟中，默克尔的影响力可能被削弱，这让投资者不安。此外，持续数月的结盟谈判，可能会让关注焦点从英国退欧谈判转移，这也让投资者担忧。

欧元和欧股双双下滑。此外，市场担忧德国对欧元区出现更强硬的立场，这对南欧公债也构成压力。

“若结果不佳，会令默克尔成为跛鸭的速度比国际观察人士及金融市场认为的快得多，”ING经济学家Carsten Brzeski称。(完)