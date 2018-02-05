焦点：德国执政联盟谈判周一继续进行 集中讨论医疗和就业议题

路透柏林2月4日 - 德国社会民主党(SPD)人士称，总理默克尔领导的保守党派与社民党未能在自订的周日期限前完成组成执政联盟的谈判，但取得了一些进展，周一将继续进行磋商。

德国大选后的政治僵局已经持续了逾四个月，引发投资者和伙伴国家对欧盟英退立场以及欧元区改革等决策的担忧。

保守党派和社民党原本希望周日就组成执政联盟达成一致，但双方在医疗和就业政策的分歧仍未解决。自2013以来，德国都是由联合政府执政。

“今日的谈判非常具有建设性，我们就许多问题达成了一致，”社民党秘书长Lars Klingbeil表示，双方就房租和地产、数字化和文化等议题达成协议。他并称参与磋商的人士同意周一继续对几个存在分歧的议题集中细致的谈判。

社会民主党另一位协商代表--柏林市长Michael Mueller对德国电视台ZDF说，仍有必要对整体方案进行评估，但该方案中有一项保护租屋者对抗房租费用过度增加的安排，这一项令他感到振奋。

“我们有一个日益向好的基础，”他说。

社会民主党一直努力想从谈判中取得足以说服44.3万党员同意其又一次与保守阵营结盟的让步。

基督教民主党(CDU)副主席Thomas Strobl对ZDF说，他预期各党派能达成一项协议。“我们需要多一点时间。”他说。

保守派高层人士Reiner Haseloff被问及协商是否仍可能破裂时，他对ARD电视台说：“我不这么想。我希望不会。我想不出有什么议题是无法克服的。”

默克尔周日稍早表示，她的保守阵营面临与社民党的艰难谈判，并称：“我们昨天确实打下了不错的基础，但仍然还有一些重要议题需要解决。”

两党周日同意，到2021年前在社会住宅方面投资逾20亿欧元、花费至多120亿欧元用于拓展宽带、为市政当局调拨330亿欧元资金用于儿童保育等各种项目。

他们近日就移民、能源和农业问题达成协议，但争议最大的用工规则和医保问题尚未解决。

德国社会民主党认为，在这两个问题上取得进展对于说服党内左翼成员至关重要。

“我认为可能会达成协议，但目前还未达成，”社民党党魁舒尔茨称。“最重要的是，花时间来为稳定的政府打好稳定的根基是有必要的。”(完)