焦点：德国总理默克尔获党内支持 与社民党结盟障碍再少一道

路透柏林2月26日 - 德国总理默克尔的保守派周一表决通过与社会民主党(SPD)的结盟协议，让她接近取得第四个任期，同时结束延宕多时的政治僵局。

不过这场持续五个月之久的僵局，下周将迎来更难应付的障碍。中左翼SPD具有效力的通讯投票结果将于3月4日公布，结果远未有定论。

“目前我只能对SPD喊话表示，我希望诸位成员对于让德国产生一个优秀的政府，都能有相同的责任感，”默克尔接受RTL广播电台专访表示，“我认为我们可以共同为德国与人民达到一番成就。”

德国基督教民主党(CDU)大会的投票表决前，默克尔宣布将组成一个年轻化的新内阁，藉此重振CDU。自去年9月在全国大选中选票流失，遭极右翼的德国新选择党(AfD)吸纳后，CDU党内对于如何向AfD做出回应的看法莫衷一是，导致内哄。

CDU在9月创下1949年以来最差选举结果后，其青年团便号召该党重组，现年63岁的默克尔在演讲中向参加CDU集会的代表施压，要求为新团队纳入年轻的面孔。

稍早，她安抚CDU代表道，德国新政府不会新增债务和加税，并将寻求革新欧盟。

周一的一份民调显示，对默克尔的保守派联盟--亦包括基督教社会联盟(CSU)--以及SPD的支持率均在上升。

党代表们以压倒性的票数通过任命默克尔精心挑选的中间派人士Annegret Kramp-Karrenbauer为CDU新秘书长，把他们曾经可能对默克尔产生的疑虑抛之脑后。

“我很高兴联盟协议获得强有力的支持，也很高兴我们现在有一位以巨大的票数支持为后盾的秘书长，”默克尔在投票结束后称。“可以开始工作了。”

除了税赋和债务的保证外，默克尔还承诺，新政府将确保到2025年前德国到处都有高速互联网可用，提高研究支出，创造8,000个护理岗位，并对安全采取“零容忍”政策。

然而令许多保守派人士失望的是，默克尔同意让社会民主党人执掌影响力强大的财政部。她说这是一个“痛苦的”损失； 但防止磋商因内阁人选、而非政策实质内容谈崩是正确的。

她还强调经济部的重要性--该部握在SPD手中多年后，CDU将拿回经济部。

如果SPD成员对联合政府方案投下反对票，最可能的结果就是重新选举，或是组建少数派政府。

专家表示，重新选举可能导致反移民的德国新选择党(AfD)取得进一步斩获。AfD去年9月首次进入国会。(完)