焦点：经济复苏但薪资增长却迟缓 令全球决策者伤脑筋

路透华盛顿10月14日 - 国际货币基金组织(IMF)成员国对全球经济表现转强给予温和肯定，但也承认经济尚未脱离困境，仍面临着通胀低迷、潜在增长率偏低和复苏不均衡等问题，这些问题令经济前景笼罩阴云。

10月13日，华盛顿，国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德在IMF和世界银行秋季会议上发表讲话。REUTERS/Mike Theiler

此时各家央行手中的火力有限，一些央行还寻求撤出危机期间出台的刺激措施。IMF成员国还再次呼吁，既然经济危机的最糟糕阶段已经过去，财政政策与结构性改革就应在强化经济复苏方面肩负起更大的责任。

“在艰难时期难以推进的结构性改革，到了景气较好时期就会比较容易，因为经济前景转强，”IMF总裁拉加德周六对记者称。

“应趁天公作美时修补屋顶。(决策者)已经充分了解这一信息。”

IMF的政策指导机构--国际货币与金融委员会(IMFC)在一份公报中称，投资、贸易和工厂产出回暖推动全球经济加速，令前景更加光明。

不过IMFC也警告称，决策者不应自满，经济复苏“尚不全面”，通胀仍低于目标，而且许多国家的潜在增长疲弱。

与会的财经领导人还告诫道，尽管很多国家的经济已有改善，但仍有民众被落在后面。

“经济目前的状态仍是冰火两重天。所以对于境况不太好的人来说，如果你宣称一切都在正轨，是无法得到他们的共鸣的，”加拿大央行总裁波洛兹说。

**需要耐心**

与会者对于全球增长的乐观态度被有关贸易问题的紧张形势所掩盖。而这种紧张形势在北美自由贸易协定(NAFTA)的重新谈判中有充分体现。

公报中未提及贸易问题，不过拉加德希望增添一些乐观色彩，称重新协商已存在多年的贸易协议以应对形势的变化，这“非常合理”。

“贸易是推动增长、创新、竞争和生产率提高的有力引擎...如果贸易问题得到很好处理，对所有参与协商的国家来说或许都能得益，”她在被问及NAFTA谈判时称。

公报称，成员国赞同应共同努力减少“过度的全球失衡”，并更加小心地关注长期持续低利率政策可能对资产价格与经济活动带来的副作用。

决策者对通胀与薪资情况也没有那么乐观。通胀与薪资依然疲弱，尽管经济复苏增强已促使IMF上调全球经济增长预估。

日本央行总裁黑田东彦称，虽然物价与薪资上涨缓慢已成为发达经济体的普遍现象，但随着经济积累动能，物价与薪资加速上涨“只是时间问题”。

欧洲央行总裁德拉吉指出，关键在于要保持耐心。

“...我们相信随着经济状况继续改善，通胀率将以能自我持续的方式靠拢，”他说。

“但在充满信心的同时，我们也应该保持耐心，因为这需要时间。”(完)