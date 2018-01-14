一周经济焦点：加拿大央行可能打响货币政策收紧年的第一枪

路透都柏林1月12日 - 未来一周，加拿大央行将会率先证明，全球主要经济体2018年货币政策是否像很多人预期的那样，收得要比危机以来任何一年都紧。

资料图片：2015年1月，加拿大元硬币。REUTERS/Mark Blinch

央行决策者周三在渥太华开会时，恐怕不会发出这样的警告：因为当前政治不确定性变得严重，难以顺顺当当地逐步退出10年来奉行的大规模刺激政策。

会议前公布了靓丽的就业数据以及更加正面的企业前景，都显示出加拿大的经济动能进一步增强，对于加拿大央行将会实施去年7月以来第三次升息的预测已经大大上升。

1月8日的企业调查表明产能压力和劳动力短缺的迹象正在升温，CIBC Economics称，这是“升息拼图最后完成的关键一块”。

然而，两天后路透报导称，加拿大方面越来越确信，美国总统特朗普很快将宣布美国打算退出北美自由贸易协定(NAFTA)。这则消息打击加元兑美元跌至2018年以来低点。

虽然认为一定会升息的起初押注有所回落，但周五市场仍然完全相信25个基点的升息几乎是确定无疑的。隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)市场显示，升息至1.25%的可能性为95%。

“我们预期加拿大央行将继续调高指标利率，但要到3月会议，”德国商业银行的Thu Lan Nguyen指出，额外多等的时间也是为了让决策者确信通胀的上升趋势是可持久的。目前通胀率位于1-3%目标区间的中段。

她补充说，未来一周的决定仍有可能仅以微弱多数通过。

去年加拿大央行升息两次，为七年来首次。与此同时，美国的利率也在迅速调升，因为经济成长改善允许主要经济体央行升息，而不再感到有必要扩张资产负债表了。

最近几天，日本央行削减购债规模引发全球债市的抛售；欧洲央行上次会议的会议记录暗示，决策者可能很快开始要让市场为结束2.55万亿欧元刺激计划做准备了。

**所有目光紧盯通胀**

欧洲央行的会议记录还明确，今年政策的任何实质性转变都要看数据是否表明通胀持续上升，周三决策者们将会拿到欧元区12月通胀终值数据。

根据初值，上月的通胀率为1.4%，符合预估，尽管德国的消费者物价涨幅触及五年高点1.6%，悄然逼近欧洲央行低于但接近2的物价目标。

德国和意大利的通胀数据终值也将在未来一周公布，欧洲央行下一次政策会议的时间是1月25日。

在英国，从一系列指标来看，经济在脱欧前并不乐观，而决策者却面临全然不同的通胀问题，因为英镑在2016年6月英国公投决定脱离欧盟后大幅贬值。

通胀率在11月触及将近六年来高位3.1%，不过英国央行和许多经济学家认为通胀最高也就是这样了，这让那些看着收入随物价攀涨而贬值的家庭稍稍松了口气。

周二出炉的12月通胀数据将会初步考验他们的看法，周五的零售销售数据也将会让人一窥消费者在圣诞节期间的信心如何。

“一年中这个时候的英国零售销售数据‘噪音很大’，”Investec经济学家Victoria Clarke警告说。

“因此我们期待从11月至1月的完整零售数据，才能判断在国内家庭资金紧张的情况下，消费者支出在这个关键时期的表现究竟如何。”

全周数据将在周四随着一批中国数据的到来达到高潮，其中包括中国第四季度GDP和12月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额以及房价数据。

中国国务院总理李克强表示，估计去年经济成长约在6.9%左右，高于政府制定的约6.5%目标，并脱离上年的26年低点。

图表：加拿大利率 tmsnrt.rs/2D0gyAp

(完)