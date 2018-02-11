一周经济焦点：主要国家通胀数据陆续登场 再次考验市场紧绷神经

路透都柏林2月9日 - 美国薪资增幅意外飙升已经在过去一周震撼全球股市和债市，而全球三大经济体的通胀数据料将决定未来一周投资者是否将踏上另一场过山车之旅。

股市遭遇2011年欧债危机巅峰期以来最差周度表现，一周前公布的就业数据投下一个让市场纠结不已的疑问：缺位已久的通胀是否正在回归不断走强的全球经济？

英国将于周二公布最新消费者物价指数(CPI)数据，而德国和美国的通胀数据也将在此一天之后登场。市场或可从中觅得一些线索解答上述疑问，并思考这对低利率时代来讲可能意味着什么。

身为欧元区价格走势风向标的德国通胀数据，应该最不让人担心，1月消费者物价调和指数(HICP)终值应当和初值一致，较上年同期增幅放缓至1.4%。

虽然德国工会与资方达成了具有里程碑意义的薪资协议，联合执政的党派达成的联盟协议将会扩大支出，这些因素均可能在未来推升通胀，但当前的物价压力温和，表明欧元区的前景与美国有很大不同。

上周美国初请失业金人数降至近45年最低，但欧元区的失业率仍接近9%，分析师们称，包括兼职和临时工在内的劳动力富余可能还要高出一倍。

“虽然部分国家，比如德国，劳动力吃紧，这从薪资增长加快的现象中可见一斑，但其他欧元区国家的失业率平均而言仍然很高，”德国商业银行分析师Ralph Solveen表示。

“欧元区整体来看，薪资不大可能上涨得很快。因此，核心通胀率应当继续保持在1%左右，至少今年如此，这给欧洲央行(ECB)提供了保持扩张性政策立场的理由。”

西班牙将在周四公布通胀数据，这可以让人一窥失业率最高的这些国家的状况，而无论是欧元区第四季整体经济增长，还是德国、意大利和荷兰等个别国家的数据，都料将显示经济复苏进一步扩大。

**市场可能反应过头**

自2016年退欧公投打压英镑贬值之后，英国消费者面临通胀压力的时间要长得多。英国央行周四表态，认为控制通胀的必要性增强。

这意味着英国央行可能比三个月前暗示的时间更早升息，步伐也可能更快。金融危机过去10年之后，主要央行开始逐步收紧货币政策。

英国将在周二公布通胀数据。数据将显示通胀是否像过去四个月的三个月里那样继续持稳在3%，以及11月3.1%的通胀率是否为退欧以来的最高水平。

美国周三将公布通胀数据以及1月的零售销售数据，市场也将重点留意。

接受路透调查访问的分析师们预测，美国1月剔除食品和能源的核心通胀率料较前月上升0.2%，与12月创下的11个月来最大升幅相比略有放慢。

根据调查，美国1月核心通胀率较上年同期升幅料持稳在1.8%。

“虽然市场对通胀报告可能会给予很大关注，但现实情况是到第二季之前，通胀题材不会获得任何实质性的动能，因为到第二季时，去年无线价格战等一些特殊影响终于将退出通胀同比升幅的计算，”RBC CapitalMarkets分析师团队在报告中写道。

“但市场可能对通胀担忧做出过度反应的风险绝对不小。”(完)