焦点：国际油价触及每桶70美元 亚洲市场闪烁价格回调警示灯

路透新加坡1月12日 - 油价自2014年以来首次升破每桶70美元，因投资者押注石油输出国组织(OPEC)引领的减产将在今年主导市场走势。

资料图片：2016年6月，经过新加坡南部海域的油轮。REUTERS/Edgar Su

不过一些交易员正在发出警告--作为全球最大原油消费区域的亚洲正显现油价即将向下修正的迹象。

自2017年中以来，国际指标油价--布兰特原油价格已累计上涨逾50%，本周触及每桶70美元，为2014年12月来首见。1月份亚洲实货原油均价也突破每桶70美元。

“可能将出现良性(价格)修正，”期货经纪公司Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes说。

交易员称，其中一个原因是成品油供应仍然充足。过去三年，由于原油价格相对较低，炼油商一直享受着高利润。原油是炼制柴油或汽油等燃油的原料。

到2017年底时，亚洲炼厂每日原油加工量达到2,300万桶，为前所未有的水平。

中国目前是亚洲最大的石油消费国，由于现在它生产的油品过多，以致于国内炼厂都转向出口渠道寻找买家。而这些炼厂的原油购买量可能下降。

海关数据显示，中国柴油出口量自2015年初以来已飙升了近3,000%，去年12月达到了逾200万吨的纪录高位。汽油出口量自2015年初上升了365%，去年12月超过了100万吨。

中国海关周五公布，12月精炼成品油出口共计达到创纪录的617万吨。

“利润率下降可能减少亚洲炼厂近期对额外原油的需求，从而对全球(原油)价格构成打压，”能源咨询公司Trifecta董事Sukrit Vijayakar说。

新加坡炼厂利润率已较2017年高位暴降90%，本周跌至每桶6美元下方，创五年最低季节性水平。

BMI Research本周在报告中称，“在第一季，布兰特油价的风险偏于下档。”

**油价涨势推手**

在OPEC及俄罗斯带头减产，以拉抬油价之际，目前为止原油市场焦点一直放在供应趋紧的迹象上。

由于在全球经济增长稳健之下，全球石油消费也颇强，油市投资人看法持续乐观。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen本周指出，“利好消息往往比潜在偏空讯号获得更多注意。”

不过，另一个偏空讯号是美国石油产量持续上升，这有可能破坏OPEC与俄罗斯希望收紧供给的努力。

尽管近期美国原油产量因为极寒天气而下滑，但市场广泛预期，拜页岩油之赐，每日产量很快就会突破1,000万桶大关，达到媲美产油大国沙特及俄罗斯的相近水准。沙特和俄罗斯近年创下的产量高峰分别是1,100万桶/日以上及大约1,070万桶/日。

“尽管围绕当前牛市行情后继无力的担忧挥之不去，但本周油价走势是无可否认地偏多...需谨记美国页岩油产量的上升有能力使油价面临下跌风险，”期货经纪商FXTM分析师Lukman Otunuga称。

美国能源资料协会(EIA)预计到2019年美国石油产量将突破1,100万桶/日。

美国供应飙升，使得美国西德克萨斯中质油(WTI)原油价格较布兰特油价每桶便宜5.5美元还多，而多数国际原油供应都参考布兰特油价。

得益于这种有竞争力的价位，美国原油出口在不断上升，包括对遥远的亚洲市场。

迫于竞争加剧以及来自炼油业者的施压，OPEC第二及第三大产油国伊朗和伊拉克本周都下调了原油售价，以维持竞争力。(完)