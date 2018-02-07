焦点：通用汽车第四季业绩超预期 寄望卡车与SUV提振利润率

路透底特律2月6日 - 美国最大的汽车生产商--通用汽车(GM.N)周二表示，该公司在北美市场的全尺寸皮卡和中型运动型车(运动休旅车，SUV)产品线更加壮大，应能帮助其在2018年抵消大宗商品价格上涨的冲击，并将税前利润率维持在10%以上。

通用汽车公布季度业绩优于预期，因成本削减和汽车售价提升抵消了美国销量跌幅达两位数的冲击。该公司并预期2018年北美乃至全球市场将有强劲表现。其股价周二收盘大涨5.9%至41.86美元。

通用汽车董事长兼首席执行官博拉(Mary Barra)对分析师称，该公司预期其财务表现将“在2019年进一步加速”，届时公司将在北美推出改版的重型皮卡和全尺寸SUV，并在新兴市场新推出一新系列低价紧凑车型。

公司首席财务官史蒂文斯(Chuck Stevens)表示，通用汽车到2019年的资本支出仍将为85亿美元左右，然后会开始减少。他说该公司预期将在2018年产生50亿美元的自由现金流，最多28亿美元可用于额外的股票回购。

史蒂文斯指出，尽管投资者对美国经济可能过热的担忧导致近期股市震荡，但该公司“并未过多担心通胀问题”。

“我们的预期是以美国经济持续增长为前提，”史蒂文斯称。他表示通用汽车预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将升息75个基点。

通用汽车全球季度税前利润率升至8.2%，2016年同期为6.5%。其北美业务税前利润率为10.7%。

通用汽车称，各部门业绩均现改善，其南美业务在2017年下半年恢复盈利。

通用汽车2017年北美汽车批量销售下降11%。2017年该公司通过暂停生产来降低待售汽车库存。

Edward Jones分析师Jeff Windau表示，“通用汽车的业绩真不错，”但补充称他将关注通用能否保持车型多样化及保持定价能力。”

通用汽车推出电动汽车和自动驾驶汽车的计划也要关注，“这将需要大量投资，”Windau称。

**退出部分市场**

通用汽车在2017年还从一些市场退出。该公司退出了印度和非洲的部分市场，把在欧洲的欧宝/沃克斯豪尔部门卖给了法国标致雪铁龙(PSA)集团(PEUP.PA)。

史蒂文斯在与分析师的电话中称，通用汽车在韩国的业务处境困难，可能需要“进一步重组”。

通用汽车报告第四季亏损49亿美元，每股亏损为3.46美元，上年同期则为获利21亿美元或每股盈余1.36美元。扣除一次性项目，每股盈余为1.65美元，分析师预估为1.38美元。(完)