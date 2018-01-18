焦点：高盛交易营收骤降50% 令人质疑其能否重振该业务

路透1月17日 - 高盛集团(GS.N)周三公布交易营收大幅下降，这令外界再度质疑其能否重振这个低迷不振的利润来源，或找到新业务来取而代之。高盛股价公布业绩后一度大跌近4%。

这家华尔街投行六年来首次出现季度亏损，受规模巨大但在意料之中的一次性税费支出拖累。虽然调整后的获利超出分析师预期，但在交易活动普遍放缓之际，高盛的日子比其他同业更为难过。

数年来较低的市场波动性抑制了华尔街的整体交易营收，高盛因其客户类型的原因以及比其他银行更加依赖交易业务而首当其冲。

高盛债券交易部门创2008年以来的最差季度表现，营收骤降50%。高盛称，外汇、信用产品、利率产品、大宗商品和抵押贷款等各项交易营收普遍下降。

虽然全球股市飙升，但高盛第四季股票交易营收较上年同期减少14%。高盛的客户主要是对冲基金等主动型投资者，由于波动性处于历史低点附近，他们的交易活动不是很多。

高盛高管去年设定将自新来源创造50亿美元营收的目标，其中包括消费者金融业务，但部份投资者及分析师仍对此抱持怀疑的态度。

在与财务长Marty Chavez举行电话会议的11名分析师当中，有七名询问债券交易为何如此疲弱及何时回温。Evercore ISI分析师Glenn Schorr在客户报告中写道，其他业务的强劲表现可能不足以化解投资者的疑虑，因为高盛债券交易营收降幅如此之剧烈，且比其他同业糟糕得多。

身为全美第五大银行的高盛股价终场收低1.86%，报253.65美元。

高盛第四季净亏损21亿美元，或每股亏损5.51美元，该行因应美国税改而提列44亿美元费用。

所有其他的美国银行业者须为新税法大举提列一次性费用，但企业税降低可望提振未来银行的获利。

剔除一次性费用和其他项目后，高盛每股盈余5.68美元。汤森路透I/B/E/S调查分析师的预测为每股盈余4.91美元。

第四季营收下降4.1%至78.3亿美元，但高于分析师平均预估的76.1亿美元。总营运支出减少1%，至47.3亿美元。

高盛加速买回股票亦提振每股盈余，该行流通在外股票数量降至纪录低位。

Chavez表示，高盛2017年返还股东80亿美元，但不会以这样的速度持续买回股票。

反之，高盛将把省税的资金拿来扩大投资于科技和人才上，以壮大其事业。这样的计划和美国银行(BAC.N)与摩根大通(JPM.N)等对手大相迳庭，这两家银行的高层主管表示，他们预期节税资金将用来支持资本返还。

“我们正在紧锣密鼓地完成50亿美元的战略性增长计划，着重于获利和报酬的成长，”Chavez表示。

他表示，在债券交易方面，高盛正试图争取新类型的客户、向现有客户争取更多的业务，以及交易不同种类的产品。上一季，该业务仅勉力带来10亿美元的营收，约是高盛债券交易鼎盛时营收的四分之一。

其他业务表现较佳，投资银行营收较上年同期成长44%至21亿美元，受惠于债券和股票承销业务强劲。

高盛以自有资金创造收入的投资和放款业务营收17亿美元，较上年同期成长12%。

投资管理营收则增长4%至17亿美元。(完)