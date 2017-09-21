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焦点：谷歌豪赌智能手机市场 以11亿美元收购HTC的Pixel手机部门
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2017年9月21日 / 上午9点02分 / 1 个月前

焦点：谷歌豪赌智能手机市场 以11亿美元收购HTC的Pixel手机部门

2 分钟阅读

资料图片：2017年8月拍摄的一部HTC "U11"智能手机。REUTERS/Tyrone Siu

路透台北/旧金山9月21日 - 美国Alphabet旗下的谷歌(GOOGL.O)宣布，将以11亿美元收购台湾宏达电(HTC)(2498.TW)旗下为其开发Pixel智能手机的部门。这是谷歌第二次进军手机硬件领域，但上次以失败收场，且付出沉重代价。

这次收购全部以现金进行，HTC有2,000名员工将加入谷歌，这相当于HTC员工总数的五分之一。谷歌还将获得HTC部分知识产权的非专属授权，两家公司同意未来将寻求在其他领域进行合作。

虽然谷歌没有收购制造业资产，但这次交易突显出谷歌加大对安卓智能手机的投入。当前消费者和媒体的注意力都被苹果(AAPL.O)的新产品发布所吸引。

“谷歌发现有必要拥有自己的硬件团队，帮助给安卓手机带来创新，使它们面对苹果系列产品更具有竞争力，”研究公司TrendForce的分析师Mia Huang表示。

这是谷歌大范围进军硬件领域的开端，该公司去年聘请摩托罗拉前高管Rick Osterloh来管理硬件业务。此外，谷歌将在10月4日发布新产品，预计包括两款Pixel手机和一款Chromebook笔记本。

Pixel智能手机甫于一年前推出，据研究机构IDC资料，全球市占率不到1%，估计出货量280万支。

谷歌的目标将是设法避免重蹈收购摩托罗拉移动的覆辙。谷歌2102年以125亿美元买下摩托罗拉移动。但因摩托罗拉移动未能推出足以与iPhone竞争的有力产品，两年后谷歌便又以不到30亿美元将其脱售给中国联想集团(0992.HK)。

不过这次谷歌收购的价格低得多，而收购对象不包含生产线设施，也将风险降到最低。

**宏达电的没落**

谷歌免费授权使用Android系统，并从内建搜寻及地图等服务中获利的策略，使Android系统成为移动操作系统的主流。根据IDC的资料，Android全球市占率约89%。

但Android的变异版本众多，以及随之而来的不相容问题，一直令谷歌大伤脑筋。分析师指出，谷歌推出自己的手机硬件，可能使它与Android授权使用方的关系趋于复杂。

鉴于宏达电长期滑坡态势，一些分析师质疑该交易是否明智。宏达电一度在全球智能手机市场占10%的份额，但因面临来自苹果、三星(005930.KS)和中国对手的竞争，宏达电市场份额已经大幅下滑。

“在作为一个领先的设计公司方面，宏达电的辉煌期已过，主要原因是由于营收下滑，宏达电多年来不得不缩减规模，”IDC分析师Ryan Reith说。

“除非谷歌希望为了Home、Chromebooks和智能手机等其他业务控制硬件业务，否则我认为这个交易不值得。”

对宏达电来说，该交易将允许其更加专注于虚拟现实设备，同时降低开发成本。

“这将会大幅降低我们的研发费用。总体上，应会使运营费用减少大约30-40%，”宏达电财务长沈道邦在台北记者会上表示。

宏达电将继续运营保留下来的智能手机业务，但其主业规模大幅缩减，令外界对其长远未来产生一定怀疑。

“宏达电有能力设计和生产创新产品，但缺乏三星那样雄厚的财力来进行市场推广和大力宣传，”新加坡ABI Research分析师Jake Saunders说道。

“华为、Oppo、小米和中兴等竞争对手都紧紧跟在宏达电的后面。”

据国际数据资讯(IDC)，宏达电的全球智能手机市场份额从2011年顶峰时的8.8%下滑到了去年的0.9%。

宏达电股票周四暂停交易。该公司股价已较2011年最高点下跌了约94%，公司目前市值约为19亿美元。

Evercore和Lazard分别担任宏达电和谷歌的财务顾问。(完)

编译 李春喜/蔡美珍/杜明霞/王琛；审校 王洋/许娜/高琦/汪红英

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