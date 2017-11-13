《焦点》对冲基金20%绩效俱乐部：行业复兴下的闪亮明星

路透纽约11月10日 - 2017年有一批优秀的对冲基金强势反弹，取得的回报令市场瞠目结舌，推动对冲基金行业意外取得至少四年来的最佳表现。此前对冲基金经常是华尔街被诟病的对象。

资料图片：2011年9月，首尔，美元纸币。REUTERS/Lee Jae-Won

据熟悉各基金表现的人士透露，有一群卓越的基金经理借助牛市东风，并提高各证券种类间的分散度，截至10月底录得至少20%回报，绩效较上年同期大幅提升，这其中就包括Larry Robbins、Philippe Laffont和Chase Coleman等投资者。

回报最高之一为夏洛茨维尔的投资者Jaffray Woodriff，通过利用短期股市押注，他旗下40亿美元资产管理公司Quantitative Investment Management下属的一档主要基金录得68.3%的涨幅。

对比来看，截至10月底，标普500指数涨15%，较指标HFRI对冲基金指数7.23%的涨幅高出一倍多，但后者已经是至少2013年以来的最佳按年回报。

“我们已看到绩效表现有大幅提升，”安本资产管理美洲对冲基金解决方案主管Darren Wolf称。

2017年对冲基金之星英文版动态图表：tmsnrt.rs/2zreeUt

过去几年里，随处可见收费高昂并常常承诺丰厚回报、却只是让投资者亏损甚至关张大吉的对冲基金。股市飙涨以及指数基金等低成本投资工具的兴起，也让该行业受到冲击。

不过，今年这些表现优异的对冲基金，为那些相信对该行业可以带来额外收益，或者说投资回报高于市场平均水平的投资者和经理们带来了一些希望。

根据公开披露的最高持股以及一位了解回报情况的人士，今年迄今为止，纽约亿万富豪Robbins旗下Glenview Capital Management所管理的主要基金净值增加21%，得益于保健科技供应商IQVIA Holdings(Q.N)、健康保险业者Anthem(ANTM.N)及化工制造商FMC Corp(FMC.N)的仓位。Glenview Capital Management管理资产规模达117亿美元。

根据HSBC Alternative Investment Group，Robbins在2015年和2016年都让投资者蒙受亏损。

Coleman和Laffont的丰厚收益则是靠科技股推动。

第二位熟悉情况的人士称，Coleman旗下规模达200亿美元的Tiger Global Management LLC所管理的主要基金，在截至10月底时上涨34.5%，部分得益于对中国互联网企业阿里巴巴(BABA.N)和京东(JD.O)的投资。

第三位人士称，Laffont旗下规模达120亿美元的Coatue Management LLC所管理的主要基金上涨29.3%，受益于对Facebook Inc (FB.O)和Shopify Inc (SHOP.TO)的投资。

据媒体报导，Coleman旗下主要对冲基金2016年亏损，而Laffont则录得小幅回报。

熟悉情况的人士称，其他基金从对新兴市场的投资中受益。

规模达15亿美元的Bienville Capital Management所管理的一个专注于阿根廷的基金截至10月底上涨40.6%，而规模达34亿美元的Toscafund Asset Management LLP旗下时间最长的一个基金上涨了28.8%，受助于对葡萄牙、西班牙和俄罗斯金融企业的押注。

**面临压力**

然而，表现突出的对冲基金仍为数不多，他们的成功是否代表对冲基金普遍获利丰厚尚言之过早，尤其是规模3万亿美元的对冲基金行业所面临的压力仍旧萦绕不去。

有少数但高调的机构投资者近年来撤出对冲基金，而剩下的客户则对费用高昂、投资复杂却缺乏透明度抱怨连连。

对冲基金通常对旗下管理资产收取2%费用，对投资利得则收费20%，费用已然下调，但指数基金所收费用则不到1%。

对冲基金经理时常辩解道，他们打造多样化的投资以防范市场崩盘，导致其收益不出色，将其与一般的股票及债券指数相互比较并不公平。

协助退休基金及其他机构客户投资对冲基金GAM Alternative Solutions的Arvin Soh表示，一旦如部份人士所料，浮现经济情势恶化且多头市场退烧的情况，则对冲基金可能更大范围地卷土重来。

“它们被称做对冲基金是有理由的，”Soh对路透表示。“情势不会永远向好，那就是我们确实希望这些策略发光发热的时候到了。” (完)