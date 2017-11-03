焦点：海航以“极高”收益率发行短期债券 说明债务再融资面临压力

路透香港11月3日 - 中国海航集团面向全球投资者出售了价值3亿美元的高收益短期债券，分析师称这说明这家积极展开收购的综合企业在债务再融资方面面临压力。

2017年6月1日，海航集团的企业标识。REUTERS/Thomas White

海航集团以平价出售票面利率为8.875%的363天债券，“以作一般公司用途以及现有海外债务再融资之用”。

“收益率高得吓人，不过鉴于其2018年到期债券的价位，他们的资金成本已经上升，所以也不得不支付更高利息，”Asia Investment Advisors的执行长Dilip Parameswaran说。

根据汤森路透数据，此次发债的收益率高于海航2018年12月到期债券定价时的指导收益率8.5%。

光银国际投资有限公司研究部主管Banny Lam，高票息反映出市场对某些中资企业高负债的担忧。

海航集团尚未回复置评请求。

银行业人士称，发行期限不足一年的债券无需经发改委批准，海航集团最近几次发债越来越多采用这种方式。

海航集团旗下子公司海南航空上周发行了364天期债券，收益率为6.35%，筹资3亿美元。

这是海南航空今年第二次发行期限少于一年的美元债券，但成本有所升高。该公司在6月也发行了364天期债券，收益率为5.5%。

海航集团未来数月将有大量债券到期，消息人士称，高盛和美银美林等投行已经对与海航合作变得谨慎。

汤森路透数据显示，海航集团今年余下时间里将有6.43亿美元债券到期，2018年将有22亿美元债券到期。

该集团过去两年公布的收购交易金额达500亿美元，其中许多是通过债务融资。

这次发债的联席全球协调行为建银国际、中金公司、中信里昂证券和国泰君安国际。

“这一票息几乎与CCC评级债券的收益率相当，而且接近10%这一通常被视为不良债券的收益率水准，”Parameswaran说。

民间银行投资者是此次发债的最大参与者，认购了43%的债券。基金公司认购了36%，银行和企业共认购21%。

此次发债共吸引42个账户的共7亿美元认购。

从地区来看，亚洲买家认购了94%的债券，剩余部分由欧洲买家认购。(完)